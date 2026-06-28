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游日注意︱冲绳点餐机菜单换中文 拉面价格变「加一」绿茶贵1倍

即时国际
更新时间：11:36 2026-06-28 HKT
发布时间：11:36 2026-06-28 HKT

日本当中国游客是肥羊？冲绳一间拉面被游客发现，其点餐机如把菜单转换成中文，相同菜品价格便会变贵，拉面会贵100日圆，绿茶更贵了1倍。店家解释，外语菜单包含营运成本，故价格与日文菜单不同。

店家留言扑火

台湾网民在Threads发片，指在冲绳那霸市中心购物街国际通某间热门拉面店，准备用餐时，发现点餐机的日文菜单，与中文菜单价格不同，中文菜单上的菜品，价钱会更贵，例如鸡白汤拉面在日文菜单每碗1100日圆，但换成中文菜单便变成1200日圆，绿茶更从150变成300日圆。

冲绳有食店的点餐机菜单换中文后，拉面价格变「加一」绿茶贵1倍。Threads @pg_traveltw
冲绳有食店的点餐机菜单换中文后，拉面价格变「加一」绿茶贵1倍。Threads @pg_traveltw
涉事食店留言解释。
涉事食店留言解释。
冲绳有食店的点餐机菜单换中文后，拉面价格变「加一」绿菜贵1倍。Threads @pg_traveltw
冲绳有食店的点餐机菜单换中文后，拉面价格变「加一」绿菜贵1倍。Threads @pg_traveltw

帖文引起许多网民不满，批评店家是用阴阳菜单，「㓥」外国游客，但也有部份网民指，外国语菜单的价格较贵是翻译费用。

在网络引起争议后，店方也在Google评论上解释，「为了更好地服务所有国内外顾客，我们调整了部分菜色的价格，我们的外语菜单（提供多语言服务，并补偿海外支付手续费）包含营运成本，因此价格与常规日文菜单有所不同，感谢您的体谅」。

 

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