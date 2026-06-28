塞尔维亚总统武契奇宣布数周后辞职 分析：料转战总理续掌大权

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vučić）星期六（6月27日）在贝尔格莱德一场支持政府的集会上宣布，将在几周后辞职，并呼吁举国保持团结。他表示，塞尔维亚过去十多年在经济、就业和基建等方面均有进步，当前国家正值关键发展阶段，需要维持政治稳定与社会团结，以确保国家发展政策的连续性。

6月20日，塞尔维亚诺维萨德市又现反政府示威。法新社

分析：武契奇或扶植盟友

他宣称，辞任总统职将有助于领导塞尔维亚进步党（SNS）赢得总统大选和提前举行的国会选举。其实，武契奇本月上旬就曾透露，他计划辞去总统一职，总统大选亦将在未来三至四个月内举行。

路透社引述分析人士报道，武契奇不太可能退出政坛。若其政党在议会选举中获胜，他的辞职或将为他出任总理铺路，从而延续塞尔维亚权力核心围绕武契奇的局面。分析人士更补充，武契奇将会设法扶植盟友继任总统，以便继续掌控权力。

武契奇对政界举足轻重

在塞尔维亚，总统职位很大程度上属于象征性质，但武契奇对政党和政府仍具备庞大影响力。他曾提出再次出任总理的想法，近期亦有数名重要盟友公开对此表示支持。

武契奇于2017年4月当选总统，并于2022年5月连任，任期将于明年年中届满。根据塞尔维亚宪法，总统任期五年，只能连任一次。

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辞职适逢示威持续

武契奇的辞职声明正值当地反贪腐示威持续之际，使学生运动和反对派活跃分子均希望在选举中有望挑战武契奇及塞尔维亚进步党。学生反对派「变革运动」（Move-Change）领导人马诺伊洛维奇表示：「武契奇辞职并提前举行总统与议会选举，是企图先发制人，以避免因抗议活动和学生运动而面临必然下台的结局。」

而近年反贪腐示威的导火线，正是2024年11月北部城市诺维萨德火车站遮阳篷坍塌、导致16人死亡的惨剧，此后该意外一直成为当地民众抗争的焦点。

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日前，大批学生在诺维萨德市悼念灾难死者，并要求提前大选；而另一场学生集会亦定于本星期日（28日）在塞尔维亚中南部城市克拉列沃举行。