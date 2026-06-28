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伊朗局势︱特朗普威胁消灭伊朗 革命衞队警告：美军基地未来数天将面临「地狱」滋味

即时国际
更新时间：09:25 2026-06-28 HKT
发布时间：09:25 2026-06-28 HKT

美军日前连续空袭伊朗，以回应霍尔木兹海峡再有商船受袭。伊朗革命卫队星期日（6月28日）宣称，已出动导弹和无人机，摧毁了位于科威特阿里．萨利姆（Ali Al Salem Air Base）空军基地及巴林美军第五舰队的8处重要基础设施，并警告该区美军基地未来数天将面临「地狱」境况。

伊朗周日称，成功打击美军在中东8处军事设施。K9Aasim@X
伊朗周日称，成功打击美军在中东8处军事设施。K9Aasim@X

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针对美军早前的军事行动，特朗普在当地时间6月27日在社交媒体平台发文表示，「美国战机刚刚打击了伊朗导弹与无人机储存设施以及沿海雷达站点，原因是他们再次违反停火协议。他们很可能永远学不会！终有一刻，我们将不再保持克制，被迫以军事手段完成我们业已成功开启的行动。若真走到那一步，伊朗伊斯兰共和国将不复存在！」

此前，美军中央司令部表示，依特朗普的指示，已合共打击霍尔木兹海峡及附近10个军事目标，包括通讯、防空及无人机储存设施等。美方声明强调，已给予伊朗遵守停火协议的机会，惟伊朗上周五遭美军打击后，再次以无人机袭击运油轮，严重违反协议。美军强调霍尔木兹海峡目前仍可通行，美方会保持高度戒备。

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