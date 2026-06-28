世纪热浪︱受制老建筑改造规管 欧洲冷气机普及率低

法国、英国、瑞士、荷兰等欧洲多国，今夏高温刷新历史纪录。受制于老建筑改造限制、安装审批繁琐及用电成本高昂，欧洲冷气机普及率长期偏低，传统制冷设备难以普及。

「这几天确实是英国史上最热」，一位居住在英国布里斯托的华人李桃（化名）向内地「第一财经」表示，身边朋友家里电风扇少，空调更少，学校里有冷气的教室也很少。由于天气异常炎热，附近学校本周已停课，孩子们要去购物中心、电影院等地方避暑。



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欧洲大量家庭尚未配备冷气，背后既有建筑条件限制，也有制度和成本因素。很多老旧建筑没有预留冷气机管道，一些历史建筑出于保护外貌的需要，安装室外机往往需要经过业主同意和市政部门审批。

过往夏季气温较温和

过去相当长时间里，欧洲夏季总体较为温和，居民并不依赖冷气机降温，逐渐固化为建筑规范和社会观念的一部分。不过，随着全球暖化，欧洲围绕是否应推广冷气机，存在大量争论，甚至成为一些政治人物辩论的议题。