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世纪热浪︱欧洲酷热难耐 国产移动冷气机卖断货

即时国际
更新时间：08:45 2026-06-28 HKT
发布时间：08:45 2026-06-28 HKT

欧洲今夏遭遇罕见热浪，中国企业推出的免打孔移动式分体冷气机，近期被欧洲人视作「消暑神器」，销量暴增。据悉，类似的中国产冷气机安装便捷，毋须破坏建筑外立面，制冷效果却接近传统分体机，完美破解欧洲老建筑的安装难题。

毋须破坏建筑结构安装

「万万没想到，这个夏天，命是中国空调给的……」一位旅居法国的华人近日在微信朋友圈感叹。综合内地传媒报道，今年入夏以来热浪侵袭法国，来自中国的移动分体式冷气机在巴黎一机难求、门店缺货。

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抢购热潮并非法国独有，一位奥地利消费者在社交媒体上说，美的Portasplit（移动分体式冷气机）在欧盟几乎到处售罄，再过两天维也纳预计也要达到38℃，他花了两天在奥地利寻找这款冷气机。另一位德国消费者也称，100公里范围内的中国移动式冷气机机组都已卖光。

据海关数据，中国今年首5个月对法国、荷兰、比利时3大西欧国家的冷气机出口额，同比实现翻倍增长，对西班牙、葡萄牙、德国等南欧、中欧国家的出口额，亦录得两位数增幅。

针对市场火爆态势，家电巨头美的冷气机海外业务负责人前日对内地「第一财经」称，目前广东顺德生产基地已全面开启加班加产模式，产品主要通过中欧铁路输送至欧洲市场。负责人表示，今年集团在西欧市场的冷气机销售增长势头强劲，法国、西班牙、德国、英国等传统冷气机低普及率国家，销售同比增幅均超70%。

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