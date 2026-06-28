巴基斯坦仅12%女性用得起卫生巾 25岁女律师抗争终推翻「月经税」

巴基斯坦一场攸关全国逾亿女性权益的抗争，近日终迎来突破。现年25岁的女律师奥马尔去年9月向拉合尔高等法院提出宪法诉讼，要求政府全面废除俗称「月经税」（Period Tax）的月经用品税，声称将女性必须的月经用品列为「奢侈品」课以重税，使得弱势群体难以负担如此高昂的费用。

税费竟占售价4成

在巴国，只有12%的妇女和女孩使用安全、市售的经期用品。诉讼引起全国瞩目，政府终于在本月公布的财政预算案中，计划从7月起取消对卫生用品及避孕用品征收的18%销售税。在奥马尔等人的不懈努力下，「月经正义」得以推进。

巴国财政部长奥朗则布本月12日在年度财政预算演讲中说，卫生物品「对于女性的健康、尊严和充分参与社会活动至关重要」。

联合国妇女署15日表示，提高经期用品的可负担性，将使更多妇女和女孩能够留在工作场所和学校，是「重要的一步」。 根据1990年的《销售税法》，巴基斯坦政府长期以来对本地生产的卫生用品征收18%的销售税，且对进口卫生巾以及生产所需的原料征收额外25%的关税。联合国儿童基金会（UNICEF）巴基斯坦办事处表示，这些税费加起来约占卫生用品零售价的40%。

带卫生巾上厕所如「藏毒」

出身中产家庭的奥马尔（Mahnoor Omer）忆述，至今仍记得自己上学来月经时所感受到的羞耻和焦虑。她表示，当时带卫生巾去厕所就要偷偷摸摸地「像藏毒品一般」，并透露曾有同学的母亲直指生理用品「浪费钱」。

这让她惊觉，如果连中产家庭都会这么想，基层女性的经期处境必然更加艰难。根据联合国儿童基金会2024年的报告，只有12%的巴基斯坦女性使用市售的经期用品，远低于邻国印度的36%。在广大农村和保守家庭中，多数女性仍只能依赖反复使用且不具卫生保障的破布或旧衣。

奥马尔等维权人士说，「月经税」使得大多数女性更难获得卫生用品。在当地，一包标准装的10片商业品牌卫生巾约售450卢比（约12.68港元）。

在一个人每月入仅120美元（约940港元）的国家，一包卫生巾的价钱，已可让一个4口之家（低收入家庭）吃一顿印度薄饼和扁豆汤。这让许多家庭在温饱与女性健康之间面临残酷抉择。

长期被列为「奢侈品」收税

奥马尔表示，政府对调味牛奶、酸奶及奶酪等产品实施免税，却将1.09亿女性每月必须的卫生用品与香水、化妆品一同列为「奢侈品」征收重税，极具荒谬与歧视。

他们主张这项针对特定性别的税制系统性地剥夺了女性的健康权与受教育权，直接违反了巴基斯坦宪法第25条关于「禁止性别歧视」及保障平等尊严、社会正义的条款。与奥马尔一同发起诉讼的29岁男律师阿赫桑汗直言：「如果没有提出宪法诉讼，政府根本不会醒悟到连征收销售税都是错误的。」

尽管取消销售税迈出了重要的一步，但对巴基斯坦广大女性而言，要彻底摆脱「经期贫困」还任重而道远。 数据显示，截至2025年年中，巴基斯坦仍有近45%的人口生活在世界银行指定的中低收入贫穷线以下，即每天4.2美元（约32.9港元，满足基本日常需求的最低花费）。正因如此，奥马尔与阿赫桑汗并未止步于眼前的胜利。

他们强调，这场诉讼的最终目标是彻底废除涵盖进口关税及生产原材料附加税在内的整套月经税制，从根本上降低售价。

阿赫桑汗说：「我们的斗争仍未停止，但令人欣慰的是，政府至少已经意识到，这些产品绝非奢侈品。」

诉讼将进入最终辩论阶段

目前案件即将进入最终辩论阶段。如果奥马尔这一方胜诉，裁决可能促使所有与卫生用品相关的税项成为历史。

尽管取消销售税迈出了重要的一步，但对巴基斯坦广大女性而言，要彻底摆脱「经期贫困」还任重而道远。