委内瑞拉7.5级强震｜偷工减料夹杂地质恶劣 专家：重灾区近1/3建筑或成危楼

委内瑞拉日前接连发生两次7级以上强震，重创北部沿海及首都周边多个社区。有工程与地震专家指，老旧建筑、施工品质不佳及地质条件等因素，使当地在面对强震时格外脆弱。卫星图像显示，重灾区拉瓜伊拉州沿海城镇卡蒂亚拉马约3万栋建筑物中，便有约三分一受损。地震酿成死亡人数已增至至少1400人，另有数千人受伤，逾5万人据报失踪或仍未能联络上。中国驻委内瑞拉大使馆表示，已确认有7名中国公民遇难。

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超过1400人死亡 5万人失踪

工程师与其他专家，上周三发生的双强震是逾百年来最强烈的地震之一，造成多栋建筑倒塌；灾区影片与卫星影像显示，许多多层建筑物已完全倒塌。微软「AI for Good」实验室透过卫星图像评估灾情，估计拉瓜伊拉州沿海城镇卡蒂亚拉马约3万幢建筑物中，约有1万幢受损，比例接近三分一。

专家指出，造成大量建物面临风险的原因之一是委国北部部分住宅是在近期石油繁荣期间快速兴建，施工过程可能并未遵循防震工法。工程师表示，1950至1960年代兴建的老旧房屋是在现代耐震标准制定前完工，许多建筑可能未经补强，因此难以承受强震。此外，部分建筑位于软弱地质与松软土壤上，也进一步放大地震危害。

7名中国公民遇难

加州结构工程师、美国地震工程研究学会前会长柯克表示，松软地层、高楼大厦及老旧混凝土结构，导致此次灾害特别严重，尤其是当建筑物发生「逐层塌陷」时，情况更加严重。

自1970年代起，工程界已知混凝土建筑特别容易在地震中受损，因此新建筑物多会利用钢材补强。许多已开发国家已要求危险建筑进行补强或拆除，但部分中低收入国家在执行上仍相对落后。

其他专家指出，部分倒塌建筑物采用重砖作为非结构墙，或是存在「软弱层」，例如底层为停车场或开放空间，这类设计容易导致逐层坍塌。委国政府在1967年一场致命地震后曾更新建筑法规，但目前尚不清楚有多少建筑已完成补强。

这场巨震已造成至少数千人死伤，且罹难人数预计将继续攀升。中国驻委内瑞拉大使馆表示，截至当地时间周五下午5时，已确认有7名中国公民遇难。