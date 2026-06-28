伊朗局势｜以防长：真主党未解除武装 以军不会撤出黎巴嫩

以色列国防部长卡茨27日发表视频声明表示，以色列、黎巴嫩及美国日前达成的三方框架协议中订明关键原则：只要黎巴嫩真主党未解除武装，以军将不会撤出黎巴嫩境内。

黎南「安全区」长期驻留作好准备

卡茨称，他已与总理内塔尼亚胡指示以色列国防军，为在黎巴嫩南部所谓「安全区」长期驻留作好准备。以军将继续维持在当地控制、没有居民及武装设施的区域，同时保留「行动自由」，以应对任何针对以色列军人及平民的威胁。

据报，三方于26日在华盛顿完成为期四天的新一轮停火及撤军谈判，并达成框架协议。卡茨称，有关安排有望在「数十年来首次」重塑以色列北部边境及黎巴嫩的安全格局，并对「伊朗主导阵营」构成战略打击。

伊朗若介入阻协议将强力回应

卡茨同时警告，若伊朗试图介入或以军事行动阻止协议落实，以方将以「强大武力」回应。

以色列公共广播公司报道指，协议包括试点计划，以军将从黎巴嫩南部利塔尼河两侧两个地区撤出，之后由黎巴嫩军队在美军协助下进驻接管，并涵盖清除真主党地下设施、遏制其军事扩张及启动以黎边界谈判等内容。