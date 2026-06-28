委内瑞拉7.5级地震｜死亡人数增至逾1400人 国际移民组织估计近680万人受灾

南美洲委内瑞拉日前发生百年来最具破坏力的7级以上「双地震」，灾情持续恶化。根据官方最新统计显示，死亡人数已超过1,400人，重灾区仍有大量失踪者。随着多国救援队陆续抵达，搜救行动正加速展开，但灾区物资与重型设备短缺问题仍然严峻。

反对派指失踪人数逾5.5万人

路透社报道，地震发生后，来自海外的救援队伍已超过1,600人并持续增加，进一步支援受影响最严重的拉瓜伊拉（La Guaira）及首都加拉加斯部分地区的搜救行动。当地居民与志愿者连日来徒手挖掘瓦砾救人，但普遍反映重型设备不足，官方救援力量亦相对有限。

委内瑞拉国会领袖罗德里格斯（Jorge Rodriguez）在国营电视台表示，死亡人数已达1,430人，并称数千人受伤，当局已在灾区设立临时安置中心，并向各地分发援助物资，重点集中在拉瓜伊拉州。他同时指出，余震频繁，对救援工作构成严重挑战，救援队需在不稳定环境下持续作业。当局目前仍限制进入拉瓜伊拉灾区，并对由加拉加斯通往灾区的主要道路设置检查站，以避免交通阻塞影响紧急救援，仅持有通行证的官方救援人员可进入灾区。

电力供应方面，区内供电逐步恢复，但由于长期投资不足及经济制裁影响，当地电网多年来持续不稳，部分地区仍出现长时间停电。此外，政府虽称失踪人数为数百人，但一个由反对派推动的网站则显示，失联人口已超过55,000人。美国地质调查局早前估计，今次规模7.2及7.5级双震最终死亡人数可能超过1万人。

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报道又引述消息指，美国已向委内瑞拉提供援助，并计划在短期内再宣布一项高达九位数美元的救援资金方案。梵蒂冈方面亦表示，教宗已为地震死难者及救援人员祈祷，呼吁国际社会持续关注灾情。

国际移民组织：首都200万人受灾

另外，据国际移民组织（IOM）最新评估，今次地震可能影响多达约676万人，其中首都加拉加斯约有200万人受灾。IOM指出，随着灾情持续核查，人道需求或进一步扩大，并警告大规模流离失所情况正在出现。

IOM表示，该组织正与微软「AI for Good Lab」合作，透过卫星影像分析灾区破坏情况，初步显示拉瓜伊拉州卡蒂亚拉马尔（Catia La Mar）约31.5%建筑物受损，有助救援人员锁定重灾区，优先调配救援资源。IOM已从加拉加斯预先部署救援物资，包括临时庇护、食水、医疗及基本生活用品，并与当地政府及联合国机构协调行动。

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IOM总干事波普（Amy Pope）表示，地震发生后的首数小时及数日对拯救生命至关重要，目前救援物资已迅速投入使用，但随着更多灾民失去家园，未来数月仍需持续的人道支援，以协助重建及恢复生计。她呼吁国际社会加快提供援助，强调这将决定灾区能否有效渡过危机。