委内瑞拉7.5级地震｜母亲舍身救女儿罹难 丈夫：会告诉女儿妳如何救了她

委内瑞拉日前发生7.5级强烈地震，造成至少920人死亡、逾3,000人受伤。一名母亲在地震中为保护年幼女儿，不惜以身挡灾，最终不幸罹难，但成功保住女儿性命，令当地民众动容。

丈夫：妳是一位勇敢的母亲

委内瑞拉足球员赫克托尔・贝洛（Héctor Bello）在Instagram发文透露，妻子安德烈亚（Andrea）在地震中奋力保护两人的幼女，最终不幸遇难，但女儿成功获救。贝洛写道：「我会告诉她，妳是如何救了她，亲爱的；妳为了我们的女儿献出了自己的生命，直到最后一口气都没有离开她，妳是一位勇敢的母亲。」

他其后表示已赶赴首都加拉加斯探望留院的女儿，称女儿及其姨姨情况稳定，但仍需留院观察。他又悲痛写道：「我要如何向女儿解释，妳为了救她而失去生命，而我却不在身边，甚么都做不到？请给我力量。」

贝洛Instagram发文透露，妻子安德烈亚在地震中奋力保护两人的幼女。Instagram 图片

贝洛称：「我要如何向女儿解释，妳为了救她而失去生命，而我却不在身边，甚么都做不到？」Instagram图片

安德烈亚在倒塌建筑物瓦砾中被发现身亡，女儿在事故中奇迹生还。Instagram图片

两名足球员地震中丧生

当地足球组织「Cumaná de Campeones」亦证实安德烈亚在倒塌建筑物瓦砾中被发现身亡，并表示两人的女儿在事故中奇迹生还。

随着救援工作持续，更多死者身份陆续曝光。委内瑞拉足协及多间球会证实，两名年轻足球员在地震中丧生；前委内瑞拉小姐吉塞尔‧雷耶斯（Giselle Reyes）亦透露，其母亲因住所倒塌，疑因惊吓引发心脏病离世。救援人员仍在灾区瓦砾中搜寻失踪者。