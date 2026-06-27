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伊朗局势｜巴林遭伊朗无人机攻击 「不明弹丸」击中霍尔木兹油轮

即时国际
更新时间：22:32 2026-06-27 HKT
发布时间：22:32 2026-06-27 HKT

美伊停火协议面临考验，再有一艘油轮在霍尔木兹海峡遭到攻击，同时巴林指控伊朗发动无人机袭击，被视为是对美国周五夜间空袭的回应。

巴林一直是伊朗最强烈的批评者之一，也是美国海军第五舰队的驻地，美国国务卿鲁比奥日前才刚到访巴林出席海湾合作委员会外长会议。会议结束时，各方呼吁伊朗停止攻击，并要求霍尔木兹海峡完全开放。

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巴林外交部发表声明称，「多架伊朗无人机」袭击该国。声明称此次袭击「公然威胁公民和居民的安全」。目前尚无人员伤亡或财产损失的报告。

伊朗准军事组织革命卫队周六稍早透过官方伊通社发表声明，表示对「该地区美国恐怖分子军队」的多个目标发动袭击，但没有具体说明袭击目标。

美国中央司令部则表示，军方在夜间空袭打击了伊朗的导弹和无人机基地，以及沿海雷达站。

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另外，英国海事安全机构UKMTO周六表示，霍尔木兹海峡一艘油轮被「不明弹丸」击中，舰桥受损，但所有船员安全。英国海上安全公司Vanguard Tech表示，被击中的是悬挂巴拿马国旗的油轮「KIKU」。目前尚无人声称对这起攻击负责，但伊朗高度可疑。

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