世界杯2026｜佛得角足协副主席：计划同中国队踢友谊赛

2026年世界杯正如火如荼，首次参赛、全国人口仅50多万的西非岛国佛得角男足表现神勇，成功晋级32强赛事，创造历史。这条来自非洲的「蓝鲨」瞬间成为全球焦点。



佛得角足协副主席保罗·桑托斯接受内地「上游新闻」访问时说，该国足协只有10人，一名主席、9名副主席。一线执行团队很小，本次世界杯负责统筹工作的只有5人——后勤、行政、装备管理，一人身兼数职。球队有专职教练组和医疗团队，但足协本部人力和资金十分有限，预算和欧美强队相差千倍。

相关新闻：世界杯2026︱佛得角温州商人资助禾仙夏母亲赴美观赛 称成全母子心愿已足够

保罗·桑托斯说：「我们骨子里不服输。佛得角人向来擅长抗争：当年为独立抗争、为民主抗争、为建设完整国家抗争，足球领域亦如此。我们像『蓝鲨』，以独有的方式和世界顶级强队同台竞技。」



他感谢中国的无偿援助，表示佛得角和中国关系十分友好，中国驻佛得角大使馆是佛得角最重要的合作外交机构之一，两国医疗合作也很紧密。中国援建了两座医院，无偿援助大批医用物资，常年有中国医疗队在当地诊疗。

相关新闻：世界杯2026︱佛得角逼和西班牙一鸣惊人 非洲岛国打入决赛周与中国有关？

佛得角以3战3和得3分，以小组第2晋级32强大创历史。AFP

今届爆红的40岁佛得角门神禾仙夏梦想成真，他曾表示希望与阿根廷和美斯交手。路透社

他说，日前佛得角总统还与中国驻佛得角大使共进晚餐，敲定世界杯后安排中佛国家队友谊赛。「当地华人商圈、零售从业者也和我们深度合作，市面上绝大多数佛得角国家队球衣都由当地华商供应。华人是我们的挚友、兄弟。」

被问到有哪些经验可以分享给中国男足，保罗·桑托斯认为，足球发展必须走可持续路线，根基在于本土青训。很多国家重金引进大牌球星，却忽视青少年梯队和本土青训体系，缺乏长期规划。