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欧洲热浪｜瑞士冰川严重消融 「流失日」提前3个月史上第二早

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更新时间：20:41 2026-06-27 HKT
发布时间：20:41 2026-06-27 HKT

热浪席卷欧洲，瑞士冰川监测（Glacier Monitoring in Switzerland）项目负责人26日表示，瑞士冰川上个冬季累积的冰雪，预计将在29日完全消融，是有记录以来第二早，仅次于2022年。

冬季冰雪融化的临界点称为「冰川流失日」（glacier loss day），本世纪平均8月中旬才出现，今年如此早令人担忧。

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加速消失的冰川。路透社
加速消失的冰川。路透社

 

瑞士冰川监测项目自2000年起持续追踪冰川消融数据，负责人胡斯（Matthias Huss）告诉法新社，这一日期比正常情况提前了整整3个月，仅次于2022年的6月26日。「我们正在整个阿尔卑斯山区见到巨量冰雪消融，融化速度惊人。」

其中，瑞士罗讷冰川消融速度令人震惊，短短10天内消融厚度达1米。胡斯表示，虽然具体数据要到9月才能测算，但「今年冰川大幅缩减已成定局」，表明阿尔卑斯山区冰川体积将持续缩减。

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