洗屁股神器｜越男子喷头塞入直肠「无法自拔」㓥肚经2小时手术取出

越南一名38岁男子「一时兴起」，竟然如厕后用来冲洗屁股的冲洗器「整支塞入」肛门，结果喷头卡死，全家帮手仍无法取出，男子腹部剧痛紧急送医。医生一照X光，发现是喷枪头凸出的按压杆卡住，若强行拉扯恐「扯穿肠」随时无命，医生决定紧急开腹取出异物。

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涉事男子手术后休养。 越南越安医院

越南越安（Việt Yên）综合医院官方网站发布这宗惊悚病例，患者是一名38岁男子。他因下体卡着异物痛苦不堪，在亲友陪同下前往急诊室求助。

男子坦承是自己将喷枪头塞进肛门，深入直肠深处，他才发现拉不出来，吓得连忙呼叫家人帮忙，经多次尝试不果，遂前往医院求助。

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X光显示喷枪头已深入直肠与大肠交界处。 越南越安医院

医院院长陈明芳（Trần Minh Phương）指出，医疗团队立刻为男子照X光，发现喷头深深嵌入直肠与大肠交界处。由于喷枪头具有坚硬的金属外缘，还有一根用来控制水流的长形按压杆，塞入肠道后就像鱼钩一样，勾住脆弱的肠道内壁。

喷枪头按压杆突出，导致卡住无法取出。 越南越安医院

喷枪头按压杆突出，强行扯出随时「勾穿肠」。 越南越安医院

医生强调，若像家属般盲目拉扯，随时可导大肠撕裂，甚至捅破。医生放弃从肛门抽出异物，当机立断直接开腹，经过2小时的手术，成功取出冲洗器的喷枪头。男子脱离险境后在病房休养。

陈明芳强调，肛门直肠非常脆弱，一旦发生异物卡住的意外，千万不要尝试拔出，否则极易引发大出血或肠穿孔等致命状况。最佳做法是立即求医，由专业医生评估最佳做法。