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行李箱藏尸｜芭堤雅17岁少女殒命 澳洲男落网运尸过程被拍下

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更新时间：18:46 2026-06-27 HKT
发布时间：18:46 2026-06-27 HKT

泰国芭堤雅发现一名17岁少女赤裸陈尸行李箱中，身上有瘀伤。一名澳洲籍男子涉嫌谋杀，周五准备从曼谷素万那普机场返回澳洲珀斯时被捕。他带着行李箱一路带去丢弃的过程被监控摄像头拍下，但他矢口否认杀人。　

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据警方和当地媒体报道，被捕46岁男子名叫卡曼（Simon Carmen）。监视器画面显示，周四凌晨，他和遇害少女一同进入了一栋公寓。数小时后，他带着一个黑色大行李箱离开公寓，装上电单车后座并骑车上路。

朋友于周五下午报警指少女失踪，警方随即展开调查，找到她最后与疑犯在一起的身影，随即通知移民官员截人。行李箱在少女最后现身处附近的一处铁路旁草丛中被发现，调查人员打开行李箱惊见裸尸，死者曾受暴力对待，脸上有严重瘀伤。

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卡曼脖子上也有疑似搏斗留下的指甲抓痕，他在录影问话中，声称是蜘蛛造成。他面临谋杀、藏匿尸体和猥亵未成年人等多项指控，澳洲外交贸易部表示正在提供领事协助，但无法进一步置评。

泰国上月才因外籍人士频涉走私毒品、性交易与无照营业等行为被捕，大幅缩短游客免签停留期限。

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