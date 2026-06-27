人体交易｜莫斯科医学中心雪柜藏5颗人头 黑市偷尸分拆当「标本」贩售

俄罗斯莫斯科警方26日突击一间解剖医学中心的地下密室，在医用冷冻库中检获5颗非法取得的人头，相信是被人从太平间偷走，背后可能涉及跨国黑市犯罪网络。涉嫌「偷尸」及「分销」的医生及生物科技公司负责人早前已落网。

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综合外媒报道，俄罗斯警方接获线报，于26日派出大批警力，突袭莫斯科苏兹达尔斯卡亚街（Suzdalskaya Street）中心一间解剖医学中心的地下密室，在一个大型的医疗专用冷冻库内找到5颗人头。

医学用培训标本？

人头以塑胶膜包裹，割开惊见眼鼻。调查指出，这些人头主要用途是用作「医学培训标本」，用来教授高阶的「面部整型手术」技术。

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根据莫斯科警方调查，这批断头在突袭的一周前运抵该中心，源头可能是来自圣彼得堡的亚历山德罗夫斯卡亚医院（Alexandrovskaya Hospital）。该院病理学科主任卡维茨基（Andrei Kavetsky）涉嫌每个月收取50万卢布（约5万港元），长期从太平间偷尸，非法提供给生物科技公司「Anabioz」。这名「太平间内鬼」及生技公司创办人马斯洛夫（Stanislav Maslov）均已落网。

惊人的调查揭露，该集团将偷来的尸体内脏、骨骼组织全部摘除，转卖作美容整型、外科及牙科的「实验标本」，现场还搜出多个专门用来运送人头的物流箱。

调查人员称，许多尸体在死后下落不明。一些亲属指尸体被调包，以掩盖摘取器官和组织的行为。据悉还有数次验尸在没有官方记录的情况下进行。俄罗斯内政部已就涉嫌滥权和受贿行为展开调查。