Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人体交易｜莫斯科医学中心雪柜藏5颗人头 黑市偷尸分拆当「标本」贩售

即时国际
更新时间：15:45 2026-06-27 HKT
发布时间：15:45 2026-06-27 HKT

俄罗斯莫斯科警方26日突击一间解剖医学中心的地下密室，在医用冷冻库中检获5颗非法取得的人头，相信是被人从太平间偷走，背后可能涉及跨国黑市犯罪网络。涉嫌「偷尸」及「分销」的医生及生物科技公司负责人早前已落网。

相关新闻：「巴黎食人魔」为尝人肉害命  还太平间偷吃尸体：味道像马肉

综合外媒报道，俄罗斯警方接获线报，于26日派出大批警力，突袭莫斯科苏兹达尔斯卡亚街（Suzdalskaya Street）中心一间解剖医学中心的地下密室，在一个大型的医疗专用冷冻库内找到5颗人头。

医学用培训标本？

人头以塑胶膜包裹，割开惊见眼鼻。调查指出，这些人头主要用途是用作「医学培训标本」，用来教授高阶的「面部整型手术」技术。

相关新闻：俄变态汉盗墓偷尸　制成公仔办生日办对

根据莫斯科警方调查，这批断头在突袭的一周前运抵该中心，源头可能是来自圣彼得堡的亚历山德罗夫斯卡亚医院（Alexandrovskaya Hospital）。该院病理学科主任卡维茨基（Andrei Kavetsky）涉嫌每个月收取50万卢布（约5万港元），长期从太平间偷尸，非法提供给生物科技公司「Anabioz」。这名「太平间内鬼」及生技公司创办人马斯洛夫（Stanislav Maslov）均已落网。

惊人的调查揭露，该集团将偷来的尸体内脏、骨骼组织全部摘除，转卖作美容整型、外科及牙科的「实验标本」，现场还搜出多个专门用来运送人头的物流箱。

调查人员称，许多尸体在死后下落不明。一些亲属指尸体被调包，以掩盖摘取器官和组织的行为。据悉还有数次验尸在没有官方记录的情况下进行。俄罗斯内政部已就涉嫌滥权和受贿行为展开调查。

最Hit
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
6小时前
北京小型飞机撞上有「中国尊」之称的中信大厦，吸引途人围观。 路透社
01:11
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 员工紧急疏散 疑似飞行轨迹曝光
即时中国
3小时前
巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片
00:34
巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片
即时中国
4小时前
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
影视圈
7小时前
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」
影视圈
17小时前
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
饮食
21小时前
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
影视圈
22小时前
佛得角再创奇迹次名出线。
世界杯2026│佛得角再创奇迹 0:0和沙特阿拉伯次名出线 西班牙1:0乌拉圭首名晋级
足球世界
6小时前
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
影视圈
2026-06-26 13:00 HKT
CASIO复古表爆红掀热潮 靠香烟指环赚第一桶金 首款电子表已面世逾50年
CASIO复古表爆红掀热潮 靠香烟指环赚第一桶金 首款电子表已面世逾50年
商业创科
10小时前