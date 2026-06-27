《圣经》列德州公校指定读物2030年实施 500万学子受影响

美国德州的教育委员会周五批准了一份「学生必读书单」，其中包括圣经故事，显示保守派进一步将基督教教义引进美国课堂。德州早前已强制公立学校每间课室都要展示圣经中的「十诫」。



德州公立学校学生超过500万人。有支持者认为，犹太基督教是美国建国根本，规定很合理；但也有高中老师苦恼，在讲到圣经故事时，课堂上的无神论或穆斯林学生该怎么办。

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这份书单其实范围广泛，有狄更斯的《远大前程》（Great Expectations）、伊索寓言、美洲原住民故事以及儿童版《唐吉诃德》等，同时纳入《圣经》新约节选。但德州是美国第一个将《圣经》纳入指定书目的地方政府。

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经过数周的激烈辩论，由共和党控制的州教育委员会以9比5的投票结果，批准了这份名单，2030年实施。该委员会本周将考虑新的社会研究课程，将圣经故事与美国历史连结起来。

相关规定被指违反宪法的「政教分离条款」。另有人批评，书单中的大部分作品都出自白人男性作家之手，但该州学生以拉丁裔和非裔为主。

有高中英语老师认为，要他读大卫和歌利亚的故事没问题，但即使他以一个主题、一个象征意义的角度去教，无神论者或穆斯林学生可能会觉得「就是圣经故事，我们在聊上帝」。

此前德州要求公立学校每间课室都要展示圣经「十诫」，经过一番法律战后被允许执行。