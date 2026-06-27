特朗普孙女拍片开箱白宫 坐总统椅喊「这是我家」 网民怒轰公器私用

美国总统特朗普19岁孙女凯伊（Kai Trump）日前在YouTube发布一段近20分钟的影片，带粉丝直击白宫内部陈设与格局，不仅模仿祖父在新闻讲台上发表演说，更坐上总统办公椅，亲自示范特朗普那颗著名的「一按健怡可乐就来」红色按钮，引发外界哗然。影片上线不到一天便累计26万次观看，但评价两极，大批网民炮轰她把国家公器当自家客厅，并为自己的商业品牌牟利。

站新闻讲台 模仿祖父发言

影片中，身为百万YouTuber的凯伊，先是站上白宫新闻讲台，模仿特朗普的语气和姿态发表谈话，随后更索性坐上总统办公椅，展示办公桌旁那颗著名的红色按钮，幽默笑道：「只要按下这颗红钮，健怡可乐就会立刻送来。」

此外，她也趁机嘲讽祖父的审美品味，笑说白宫如今到处都是闪亮亮的金色装潢。

平日不住白宫 遭炮轰有失分吋

这段影片并未如预期带来正面回响，反而惹来大批网民批评。不少人认为凯伊太傲慢，炮轰她把白宫当自己的家，一屁股就坐上总统办公椅，言行举止完全失了分寸，况且她平日根本不住在白宫。

大卖植入式广告 为自家品牌宣传

更令外界不满的是，凯伊在影片中不仅替特定饮料品牌在白宫场景中大卖植入式广告，更趁机在白宫各处拍摄自己服装品牌的宣传照，被批评根本是赤裸裸的「公器私用」，利用祖父的政治资源为自己的商业品牌牟利。

特朗普6月14日在白宫南草坪举办UFC Freedom 250格斗赛，同时庆祝其80岁生日及美国建国250周年纪念活动，当天凯伊借由出席这场盛大派对的机会，趁机在白宫各处取景拍摄，然后在周四（25日）发放。