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美255磅7岁男童病态肥胖亡 非常父母被控二级谋杀与虐儿

即时国际
更新时间：13:44 2026-06-27 HKT
发布时间：13:44 2026-06-27 HKT

美国密歇根州7岁男童卡斯珀（Casper O’Brien），去年11月在体重达255磅的情况下死亡。验尸报告指出，卡斯珀死因为极度病态肥胖，其父母达米安与洁西卡（Damien and Jessica O’Brien）涉嫌长期疏于照顾，被控二级谋杀及虐儿等罪名。如果罪名成立，这对夫妇可能面临终身监禁。

达米安与洁西卡居于弗林特镇，去年11月警方接获911报警电话，指一名男童出现医疗紧急情况。警方接报后展开调查，并把男童送院，但其后证实不治，2人之后被捕，法院文件显示，2人被控二级谋杀、在另一名儿童面前二级虐儿罪，以及2项二级虐儿罪。

卡斯珀日常饮食以薯片薯条为主。X@nojumper
卡斯珀日常饮食以薯片薯条为主。X@nojumper
达米安与洁西卡被控二级谋杀及虐儿罪。X@nojumper
达米安与洁西卡被控二级谋杀及虐儿罪。X@nojumper
美国痴肥问题严重。美联社
美国痴肥问题严重。美联社

主要食薯片薯条

1.3米高的卡斯珀体重逹255磅，当时正在床上，已无法动弹，验尸报告认定他死于极度病态肥胖，据报他的饮食以薯片和薯条为主。法医报告显示卡斯珀最后一次接受家庭医生检查是在2024年2月，当时他被转诊至儿科内分泌科医生，但父母从未带他去就医。

密州杰纳西县检方表示，达米安和洁西卡涉嫌未能妥善照顾孩子，并且没有提供合理的营养、运动计划或干净的居住环境。

5岁女亦确诊病态肥胖

检方痛斥，2人让儿子患上严重的褥疮、皮疹和多种疾病，而且在具有医疗保险的情况下，仍不愿带小孩就医。

检方另指出，这对夫妇还有一名女儿，案发时年仅5岁，也因未受妥善照顾而被诊断为病态肥胖。法院文件显示，执法人员到场时，女童全身脏污、头发打结，且赤裸在屋外。

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