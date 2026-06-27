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高市早苗亲信惊爆桃色丑闻 日媒揭5度用公款带情妇开房

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更新时间：13:04 2026-06-27 HKT
发布时间：13:04 2026-06-27 HKT

日本首相高市早苗的亲信、官房长官秘书官茂木正因为在出差期间，带情妇到公费支付的下榻酒店过夜，涉嫌违规，引发争议。经济产业省已针对此事展开调查，根据日本政府公告，茂木正即将调往经济产业省官房，这形同被撤换。

60岁的茂木正是内阁官房长官木原稔的首席秘书官，也是首相高市早苗担任经济产业副大臣时期的秘书官，被视为高市的重要亲信之一。

60岁的茂木正是内阁官房长官木原稔的首席秘书官。X@bunmeido_bun
60岁的茂木正是内阁官房长官木原稔的首席秘书官。X@bunmeido_bun
高市早苗的亲信爆桃色丑闻，其用人问题再掀讨论。法新社
高市早苗的亲信爆桃色丑闻，其用人问题再掀讨论。法新社

核心幕僚获高市提拔

茂木正在高市就任首相之后，罕见被提拔为官房长官秘书官。而首相、内阁官房长官与官房副长官几乎每天都会开会讨论日本政府基本方针，他也会参与其中，因此被视为高市身边的核心幕僚。

日本周刊《文艺春秋》电子版6月上旬披露，茂木正就任官房长官秘书官之前，在经济产业省任职时的2025年5月到9月，即大阪关西世博期间前往大阪出差，曾以一人房价与情妇同住酒店，并疑似出现不当行为与泄漏资讯等。

涉不当行为与泄密

木原稔事后证实，茂木正当时出差时曾与外遇对象于酒店共度时光5次，其中2次为一起过夜，且2人过夜时，只付了一人份的住宿费。而茂木正被《文艺春秋》追问过后，已经自掏腰包补回住宿费差额。

根据日本政府周五（26日）公布的人事命令，茂木正即将在下周二（30日）调回经济产业省，之后将由经济产业省总括审议官佐佐木启介接任官房长官秘书官。报道指出，茂木正形同被撤换。

木原稔在周五的记者会并未透露茂木正调职的理由。
 

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