美国总统特朗普周五（26日）公布印有他肖像的庆祝美国独立250周年限量版护照设计图，新护照正式发行后，他将成为首位出现在美国人旅行证件上的现任总统。

特朗普在其社交平台Truth Social发文，展示这款新护照的设计图，并写道：「美国全新护照，上面写著『欢迎，但要守规矩！』（（Welcome, but be good!）」

美建国250周年纪念护照设计曝光，特朗普成首位登上护照现任总统。美联社

特朗普警告持证人要守规矩。美联社

印特朗普神情严肃肖像

图片显示，特朗普神情严肃地俯身靠著椭圆办公室坚毅桌前，下方是他的签名，背景则是《独立宣言》的内容。

这张肖像似乎是取材自白宫摄影师托洛克（Daniel Torok）拍摄的照片。

对页则是1776年《独立宣言》签署场景的历史画作，下方印有「美利坚合众国250周年」（United States of America 250）字样。这也是他悬挂在美国国会圆形大厅的4幅代表作之一。

提醒护照持有人要守规矩

白宫官方X帐号也在同一天发布图片，并称这是「爱国者护照」（PATRIOT PASSPORT），与特朗普在Truth Social发的那张大致相同，但特朗普的贴文还加了一句：「美国新护照！写著『欢迎，要乖喔！』」

美国国务院先前预告，7月6日起将推出印有「客制化艺术设计」的250周年纪念护照。国务院官员曾表示，这款以特朗普为主题的纪念护照仅会在华府的现场申办据点限量提供，「发完即止」。

限量版发完即止

特朗普近来积极地在政府机构留下个人印记，多栋联邦政府机关大楼外墙悬挂印有总统形象的旗帜；财政部也表示，即将推出印有特朗普签名的1美元纸钞。

此外，特朗普也曾将自己的名字加到甘迺迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）名称中，但之后遭法院裁定移除。

