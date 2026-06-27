日本地震 | 山梨县5.6级地震至少17伤 富士山无异常

日本山梨县周五（26日）晚发生5.6级地震，山梨县、神奈川县、静冈县已传出相关灾情，至少有17人受伤。震央位于富士五湖地区，接近富士山，但气象厅指出目前并未确认到富士山有异常，亦与火山活动无关。不过，气象厅呼吁民众未来一周要留意相同程度，或是比这次更大的地震。

震央位于富士五湖

日本大范围地区均观测到今次地震，富士河口湖町观测到最大震度6弱，震度5强则出现在山梨县大月市。

山梨县发生5.6级地震，山梨县、神奈川县、静冈县已传出相关灾情。X@tarareba722

富士河口湖町观测到最大震度6弱。X@yuretara

气象厅指出，目前并未确认到富士山有异常。美联社

多名专家表示，这次地震与富士山火山活动无关。美联社

摇晃最剧烈的山梨县已经传出建筑物墙面崩塌、看板倒塌、倒木与落石等灾情，神奈川县也有民众通报山崩、石墙倒塌；静冈县则有人通报屋瓦掉落。而这些地区均传出有民众跌倒。

东京6人轻伤

根据总务省消防厅汇整，山梨县有8人受伤，神奈川县与静冈县则分别有2人及1人受伤。东京都消防单位已经通报6人受轻伤，目前正在确认详情。

气象厅地震火山部地震海啸监视课长海老田绫贵表示，摇晃剧烈的地区会出现民宅倒塌与土石灾害的风险，之后需要充分留意地震与下雨情况。

未来一周留意类似地震

气象厅在紧急记者会也呼吁日本民众，未来一周要留意相同程度或以上的地震。

关于这次地震的震央接近富士山，气象厅指出目前并未确认到异常。根据气象厅的资料，山梨县东部发生地震后，观测富士山的数据并未出现明显变化。

专家：与富士山火山活动无关

多名专家表示，这次地震与富士山火山活动无关，也不认为会引发火山喷发，不过部分地区持续降雨又碰上强震，可能增加土石崩塌风险。

山梨县富士山科学研究所所长、火山学专家藤井敏嗣表示，这次地震震源位于山梨县大月市至道志村一带地下约20公里处，属于菲律宾海板块隐没的区域，本来就是地震频繁发生的位置。

他指出，震源距离富士山地下岩浆库相当遥远，因此这次地震与富士山火山活动没有关联，也不会对未来火山活动造成影响；但由于部分地区持续降雨，在豪雨期间又遭遇震度6弱强震，可能增加土石崩塌等灾害风险。

