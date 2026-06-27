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美伊签协议后首度交火 伊朗反击美军基地 万斯警告将以暴制暴

即时国际
更新时间：10:00 2026-06-27 HKT
发布时间：10:00 2026-06-27 HKT

美伊签署谅解备忘录后首度交火，长荣海运货轮「长丽轮」周四（25日）在霍尔木兹海峡遭到伊朗无人机攻击后，美军周五（26日）对伊朗沿岸的雷达站及伊朗无人机储存地发动空袭，伊朗革命卫队随即反击，针对美军基地展开新一轮报复攻击。

美军中央司令部周五证实针对伊朗沿岸的雷达站和无人机储存点发动空袭。另据伊朗媒体报道，有抛射物击中伊朗南部钖里克港码头。

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伊朗发动空袭，反击美军基地。路透社
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美方指伊朗无人机攻击霍尔木兹海峡的商船。美联社
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万斯警告伊朗，美国将以暴制暴。美联社
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特朗普抨击伊朗「愚蠢」违反停火协议。美联社
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革命卫队警告扩大报复规模

伊朗革命卫队随后透过官方媒体发布声明表示，已「迅速且果断地」对美军位于中东地区的基地发动反击，并警告美军若有进一步行动，将会遭遇更大规模报复。

伊朗革命卫队还宣称，日前与美方达成的谅解备忘录允许伊朗管理霍尔木兹海峡通行，然而，美国在不同的前线违反这项协议，伊方因此采取必要回应且会持续回应。如果美方攻击行动持续，伊方也会采取更广泛的行动。

伊议长斥特朗普不守停火原则

伊朗议会国家安全委员会主席阿齐兹指责美国在与伊朗谈判期间再次袭击伊朗，斥美国总统特朗普既不遵守谈判原则，也不遵守停火原则。

阿齐兹在社交媒体上发文说，美国违反停火协议的行为卤莽，伊方将一如既往地令其退缩与后悔，推卸责任的把戏已不再奏效。

特朗普则指责伊朗攻击穿越霍尔木兹海峡的货船，「愚蠢」地违反停火协议。特朗普声称，伊朗向行经这条重要航道的船只发射至少4架无人机，其中一架击中一艘大型货轮的上层甲板，虽造成该船受损，但仍能继续航行，美国则击落其他3架无人机。

万斯：诉诸暴力 必受武力回击

负责和伊朗进行核子谈判的美国副总统万斯同样态度强硬。他周五在社交平台X发文警告：「任何暴力行径将会被以暴力回击，如果他们（伊朗）对谅解备忘录的执行有任何问题，大可打电话讨论；但若诉诸暴力，必将遭到武力回击。」

英国海事贸易行动办公室周四表示，悬挂新加坡国旗的长荣海运「长丽轮」货轮当天企图驶离霍尔木兹海峡时，在阿曼一侧海面遇袭。美国官员则向媒体证实，「长丽轮」遭到伊朗无人机攻击。

美军将保持部署与戒备

美军中央司令部随后发声明谴责伊朗对通航霍尔木兹海峡的货轮发动攻击，违反双方的停火备忘录。声明说，美军对伊朗攻击霍尔木兹海峡商船的举动施以强力回应。

中央司令部强调，将持续为行经霍尔木兹海峡的商船提供安全通行协调与支援，美军将保持部署与戒备，以确保与伊朗达成的协议受到遵守，全面有效执行。

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