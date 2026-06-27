Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意｜海高斯或今日登陆 关东关西恐发特大暴雨　

即时国际
更新时间：10:00 2026-06-27 HKT
发布时间：10:00 2026-06-27 HKT

日本气象协会今日（27日）清晨发出最新预警，台风「米克拉」（Mekkhala）与「海高斯」（Higos）正同时正面吹袭日本本土，预计由今日（周六）起，从关东甲信、东海、一路延伸至关西的沿海广阔地区，将会陷入如同瀑布倾泻般的「特大暴雨」。其中海高斯预计将于今日上午率先在东海或关东地区强行登陆，而米克拉亦料尾随其后，气象协会呼吁民众严防山泥倾泻、低洼地区严重水浸以及河水泛滥灾情。

海高斯上午率先逼近东海 

据日本气象协会截至27日凌晨4时的最新卫星雷达观测数据显示，台风海高斯目前正维持强劲风力，全速向东北方向切入，现正位于三宅岛西南方海域。

双台风吹袭日本 海高斯或今日登陆 关东关西恐发特大暴雨。日本气象协会
双台风吹袭日本 海高斯或今日登陆 关东关西恐发特大暴雨。日本气象协会
京都鸭川水位暴涨。Threads@balabalabu
京都鸭川水位暴涨。Threads@balabalabu
受双台风吹袭影响，奈良宝山寺阶梯惊变黑雨级瀑布。X@take_.fit
受双台风吹袭影响，奈良宝山寺阶梯惊变黑雨级瀑布。X@take_.fit

与此同时，目前正有一股低压槽盘旋在九州和关东地区的上空，导致整个本州及周边地区已被浓厚雨云完全笼罩，部分地区在昨日深夜已抢先爆发密集强降雨。

气象厅断言，海高斯将于27日上午率先逼近并肆虐东海和关东地区，极大机会在该区直接登陆。

凌晨4时，另一台风「米克拉」正盘踞在种子岛东南偏南方向的海面上，同样采取向东北方向推进的轨迹。目前九州南部部分地区已被米克拉的外围暴风圈扫中。

气象专家警告，米克拉在过去数小时内正在大幅度「加速移动」，步步逼近关西和关东的核心地带。随著两股台风的螺旋雨带在半空中产生共振效应，关东甲信、东海和关西地区将会被浓厚黑色雨云包围，局部地区爆发特大暴雨的风险已拉起最高级别红警。

气象协会特别提醒，所谓的「特大暴雨」，是指持续不断、毫无间歇的强降雨，届时大雨将如同巨型瀑布般直接从天空中疯狂倾泻而下，四周的能见度将会在瞬间严重降低至近乎零，市区道路与交通动脉将会迅速被洪水淹没化为泽国，市民须时刻留意最新的防空与撤离警报。

最Hit
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
影视圈
16小时前
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」 。
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」
影视圈
11小时前
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
饮食
15小时前
世界杯2026｜挪威轮换10人收起夏兰持 法国凭丹比利入3球破敌取首名。美联社
世界杯2026｜挪威轮换10人收起夏兰持 法国凭丹比利「戴帽」破敌取首名
足球世界
5小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
2026-06-26 10:00 HKT
东张西望丨餐厅女食客如厕遭开门被「睇晒」 涉事男爆粗惹冲突 还原事件经过爆罗生门
东张西望丨餐厅女食客如厕遭开门被「睇晒」 涉事男爆粗惹冲突 还原事件经过爆罗生门
影视圈
12小时前
北京小型飞机撞上有「中国尊」之称的中信大厦，吸引途人围观。 路透社
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 员工紧急疏散
即时中国
12小时前
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
影视圈
21小时前
药物回收计划｜屋企过期药/药余可以点处理？万宁设75个回收药物点 即睇可回收药物种类
药物回收计划｜屋企过期药/药余可以点处理？万宁设75个回收药物点 即睇可回收药物种类
食用安全
21小时前
必抢$1澳门船票！金光飞航震撼单程优惠 来往上环及氹仔/暑假适用
必抢$1澳门船票！金光飞航震撼单程优惠 来往上环及氹仔/暑假适用
旅游
17小时前