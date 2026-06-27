游日注意｜海高斯或今日登陆 关东关西恐发特大暴雨　

日本气象协会今日（27日）清晨发出最新预警，台风「米克拉」（Mekkhala）与「海高斯」（Higos）正同时正面吹袭日本本土，预计由今日（周六）起，从关东甲信、东海、一路延伸至关西的沿海广阔地区，将会陷入如同瀑布倾泻般的「特大暴雨」。其中海高斯预计将于今日上午率先在东海或关东地区强行登陆，而米克拉亦料尾随其后，气象协会呼吁民众严防山泥倾泻、低洼地区严重水浸以及河水泛滥灾情。

海高斯上午率先逼近东海

据日本气象协会截至27日凌晨4时的最新卫星雷达观测数据显示，台风海高斯目前正维持强劲风力，全速向东北方向切入，现正位于三宅岛西南方海域。

双台风吹袭日本 海高斯或今日登陆 关东关西恐发特大暴雨。日本气象协会

京都鸭川水位暴涨。Threads@balabalabu

受双台风吹袭影响，奈良宝山寺阶梯惊变黑雨级瀑布。X@take_.fit

与此同时，目前正有一股低压槽盘旋在九州和关东地区的上空，导致整个本州及周边地区已被浓厚雨云完全笼罩，部分地区在昨日深夜已抢先爆发密集强降雨。

气象厅断言，海高斯将于27日上午率先逼近并肆虐东海和关东地区，极大机会在该区直接登陆。

凌晨4时，另一台风「米克拉」正盘踞在种子岛东南偏南方向的海面上，同样采取向东北方向推进的轨迹。目前九州南部部分地区已被米克拉的外围暴风圈扫中。

气象专家警告，米克拉在过去数小时内正在大幅度「加速移动」，步步逼近关西和关东的核心地带。随著两股台风的螺旋雨带在半空中产生共振效应，关东甲信、东海和关西地区将会被浓厚黑色雨云包围，局部地区爆发特大暴雨的风险已拉起最高级别红警。

气象协会特别提醒，所谓的「特大暴雨」，是指持续不断、毫无间歇的强降雨，届时大雨将如同巨型瀑布般直接从天空中疯狂倾泻而下，四周的能见度将会在瞬间严重降低至近乎零，市区道路与交通动脉将会迅速被洪水淹没化为泽国，市民须时刻留意最新的防空与撤离警报。