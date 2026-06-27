游日注意｜双台风殃及日本近百幢房屋 至少2重伤1失踪 19万人接避难指示　

日本受到米克拉及海高斯双风暴影响，多地接连传出淹水等灾情，已经殃及97幢建筑物，造成至少3人受重伤，1人失踪，约19万人因为豪雨关系接获避难指示。

总务省消防厅表示，受到今年第7号台风米克拉与第8号台风海高斯，以及梅雨锋面带来的豪雨影响，山口县与奈良县分别有2人与1人重伤；奈良县、福冈县、佐贺县及鹿儿岛县总共有97幢房屋淹水。

奈良及九州部分地区97屋淹水

此外，关东、近畿及九州地区共1府4县、15个市町约19万人已接获避难指示；山口县平生町小郡地区有人通报消防单位，指住家被土石流侵袭。当地消防单位指出，3人已送院治疗，但有1人失联。

台风已经开始打乱日本多地交通，JR东日本已停驶东海道干线部分区间。美联社

京都鸭川河水暴涨。路透社

京都鸭川水位暴涨。Threads@balabalabu

受双台风吹袭影响，奈良宝山寺阶梯惊变黑雨级瀑布。X@take_.fit

各地持续面临暴雨

气象厅预测，受到台风影响，日本各地将持续面临豪雨，并呼吁民众留意土石流等灾害。

气象厅指出，千叶县君津市周六清晨5时30分左右，测得时雨量55.5毫米，写下当地6月观测史纪录；千叶县茂原市、铫子市等地也观测到时雨量40毫米的豪雨。

东海道干线部分区间停驶

台风已经开始打乱日本多地交通。东海道新干线周六可能会停驶或延误。JR东日本公司表示，已停驶东海道干线部分区间；中日本高速道路公司表示，东名高速道路与新东名高速公路，局部路段周六恐禁止车辆通行。

气象厅表示，海高斯逐渐往日本东方海面移动，预计会在周六傍晚之前，逐渐转弱变成温带低气压；另一方面，周六上午在九州与四国近海的米克拉，预料于周六晚加速接近关东甲信地区、北陆地区、东海地区的太平洋沿岸。

而这2个台风带来的暖湿空气，也将使锋面持续处于强烈状态，进而造成太平洋一侧大范围地区的大气状态不稳定。