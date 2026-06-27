以黎美签署三方框架协议 为和平铺路 以总理：续留黎南安全区

黎巴嫩、以色列和美国周五（26日）在美国首都华盛顿结束为期4天的新一轮停火谈判，宣布达成及签署三方框架协议，为以黎这2个长期敌对的中东国家达成和平协议铺路。

尽管黎巴嫩、以色列与美国三方完成签署，但以色列与真主党都表明，双方仍存在重大分歧。真主党领袖卡西姆指出，以色列「除了全面撤出黎巴嫩每一寸土地之外别无选择」，其部队「必须无条件撤离」。

三方框架协议签署后，互相庆祝。美联社

鲁比奥与黎巴嫩驻美大使穆阿瓦德握手。美联社

黎巴嫩驻美大使穆阿瓦德指出，这项协议是恢复黎巴嫩主权与领土完整的第一步。美联社

内塔尼亚胡表明，只要真主党未解除武装，以色列就没有撤军打算。美联社

然而，以色列总理内塔尼亚胡表明，只要真主党未解除武装，以色列就没有撤军打算。内塔尼亚胡当天在视频讲话中称，根据协议，以军将继续驻留在其控制的绝大部分黎南安全区内。

鲁比奥：迈出艰难旅程第一步

三方框架协议历经5轮谈判达成，旨在结束以黎双方数十年来的敌对状态，以及以色列与黎巴嫩武装组织真主党数周来的战斗。协议由黎巴嫩和以色列驻美大使以及美国国务院官员丹·霍勒共同签署。美国务卿鲁比奥当天在签字仪式上说：「今天，我们迈出了艰难旅程的第一步，未来仍有大量工作要做」。

黎巴嫩驻美大使穆阿瓦德指出，这项协议「是恢复黎巴嫩主权与领土完整、确保永久且最终停止敌对行动，以及让我国人民重返家园的第一步」。

伊朗被排险在外

以色列驻美大使莱特尔表示，根据这项协议，「伊朗将被排除在外，真主党也将退出，而以色列与黎巴嫩通往和平的道路则将开启」。

鲁比奥发声明说，该协议确立的进程旨在恢复黎巴嫩主权、解除真主党武装，同时确保在威胁消除后，以色列能「重返其边界」。根据协议，成立由美方推动的三方军事协调小组，协助黎以双方落实该框架。

美国国防部将向黎巴嫩武装部队提供超过3000万美元资金，支持黎巴嫩实现持久和平。此外，美国还将与联合国协调，提供一亿美元的人道主义援助。

以军将撤出黎南2区域

根据该协议，以军将从其在黎南设立的约9.7公里纵深安全区中的2个区域撤出，撤离后的区域将由黎巴嫩军队接管。

内塔尼亚胡称，以黎双方同意在2处区域启动试点项目，拆除黎巴嫩真主党基础设施，并将相关地区控制权移交黎巴嫩政府军队。

2处区域均由以军提出，其中一个区域位于利塔尼河以南，位于原有安全区之外；另一个位于利塔尼河以北，为以军过去2周扩大的安全区内一小块区域，以军认为该区域已无需继续驻军。