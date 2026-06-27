南韩国防部拟训练50万「无人机战士」

南韩国防部昨日表示，为应对北韩威胁，将大幅扩充无人机及反无人机作战能力，包括训练50万名「无人机战士」，并在前线部队部署数万套无人作战系统。

据悉南韩军方也计划在2029年前采购11万架无人机，配发陆军、海军、空军及陆战队，目标是将无人机纳入单兵标准配备。国防部长安圭伯在简报中表示：「无人机不应只是少数部队专用的装备，而应成为普遍的作战工具。」他还说，未来官兵将会把无人机视为「第二件个人武器」。

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视作「第二件个人武器」

安圭伯指，基于国家安全考量，南韩将采用100%国产零组件来生产无人机系统，不再使用中国制零件。南韩与北韩近年皆加速发展无人机战力，并从乌克兰及中东战场吸取经验。这些冲突显示，无人机已成为改变战争面貌的重要武器。

安圭伯说：「大量部署低成本无人机正从根本上改变战争形态。北韩亦持续提升多元无人航空能力，对南韩军事与民用设施构成更大威胁。」

根据规划，南韩将扩大部署激光与高功率微波等反无人机武器，并调整作战模式，由陆、海、空军各军种自行运用无人机执行侦察与打击任务，不再完全依赖中央指挥体系。

国防部高级官员表示，军方亦将加快采购逾2万架低成本、可消耗型无人机，并引进人工智能无人机蜂群系统及滞空攻击弹药（俗称自杀式无人机）。

