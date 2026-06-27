中美关系 | 美升级对中国科企限制 禁止进口华为等5公司产品

美国联邦通讯委员会（FCC）周五（26日）宣布，将禁止从一批中国制造商进口更多设备，这是华盛顿打击中国制造电子设备的最新举措。此举扩大了联邦通讯委员会于2022年针对华为（Huawei）、中兴通讯（ZTE）等公司所生产的新型电讯和视讯监控设备实施的禁令。

受此进口禁令直接影响的5家中国核心科技企业包括华为、中兴通讯、海能达（Hytera）、海康威视（Hikvision）以及大华股份（Dahua）。

美国升级对中国科企限制。法新社

受此进口禁令直接影响的5家中国核心科技企业包括华为。路透社

禁令于7月初生效 包括旧型号设备

联邦通讯委员会表示，禁令现在不仅包括2022年底开始设计的新型号设备，还包括旧型号，这些都是用于公共安全、政府设施安全、关键基础设施的实体安全监控以及其他国家安全目的的设备。

扩大后的禁令将于7月初生效，未来不论是上述企图进入美国市场的新研发设备，还是过去已取得认证、仍在市面流通的既有型号产品，一律将从海关源头被直接拦截并禁止入境。

联邦通讯委员会表示，此举「对于透过降低美国通讯业面临的风险来保护国家安全是必要的」。

联邦通讯委员会同时表示，将允许美国民众继续使用他们已经拥有的设备。

未禁止进口旧型号无人机与路由器

联邦通讯委员会已针对中国科技产品采取了一系列措施，包括去年12月禁止进口所有中国新型无人机；今年3月又禁止进口中国制造的新款消费级路由器，路由器可将电脑、手机和智能装置连接到网络。

但新命令并未禁止进口旧型号的无人机和路由器。

另外，联邦通讯委员会也正在考虑禁止美国电信业者与中国电信公司互联互通，这将实际上禁止中国电讯公司在美国营运资料中心。

