世界杯2026｜夏兰特美国偶遇女球迷隐藏身份 谎称网红尽显搞笑一面

挪威「魔童」夏兰特的威力席卷今届世界杯舞台，这位世界级前锋除了在绿茵场上冲锋陷阵，在赛场外同样展现出幽默感一面。夏兰特近日在社交平台上载短片，显示他在美国街头巧遇一名当地女球迷，期间他竟然童心大发，当场整蛊对方，讹称自己只是一名普通的网红，最终成功骗过对方完成合照，短片在网络上传开引发笑弹。

作为当今国际足坛最具破坏力的前锋之一，夏兰特初次踏上世界杯赛场，便将其在曼城时期的进球基因百分之百复制到了国家队层面。在本届世界杯的头两场分组赛中，夏兰特无疑是挪威进攻线上的主力，两场比赛各自梅开二度，合共将四球狠劲送入对方大门。

这种超强入球效率，不仅帮助挪威在国际大赛上打响名堂，更让夏兰特瞬间成为本届赛事金靴奖的有力争夺者，看台上无论是挪威拥趸还是中立球迷，均为其精湛的射术与身体对抗能力感到赞叹。

不过，场上「冷酷无情」的夏兰特，场外却是一名不折不扣的幽默大男孩。日前在赛事空档期间，夏兰特在美国户外休闲时，被一名「眼利」女球迷认出，但似乎一时间又未能百分百确定眼前这位高大巨汉的真正身分。

女球迷带点疑或地问道：「你们是挪威国家足球队的吗？」

夏兰特面不改容表示：「不，我不是，我是负责社交媒体的。」

女球迷不信，还说反过来幽他一点，说听讲「全世界最佳的足球员就在这里」。此时，坐在夏兰特身旁，负责管理夏兰特YouTube的监制特顿（Jonathan Turton）指着自己，佻皮地指自己就是她口中那名最佳足球员。

最后，夏兰特与特顿一起与女球迷合影留念。夏兰特还特地扮起美国口音来，说：「别担心，伙计们。」其后，影片中见他和另一位女士交谈。那女子说：「那就是美国南方的口音。」

影片曝光后，网民纷纷笑指夏兰特的演技不逊于其球技，亦大赞这位世界级球星毫无架子、具有亲和力。