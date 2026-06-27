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伊朗局势｜美军打击伊朗设施报复商船遇袭 特朗普指伊方违反协议

即时国际
更新时间：05:15 2026-06-27 HKT
发布时间：05:15 2026-06-27 HKT

美国中央司令部宣布，部队对伊朗实施了军事打击，以回应前一天一艘货轮在霍尔木兹海峡遭无人机袭击的事件。美伊两国在一周前才达成一项临时理解备忘录，旨在结束数月来的冲突并重新开放该关键水道，是次军事行动被视为该协议签署以来面临的最严峻考验。

伊朗导弹、无人机仓库及沿海雷达站遇袭

美国总统特朗普表示，该宗无人机袭击事件违反了停火协议。在美军发动空袭前不久，特朗普曾向记者透露「你们很快就会知道」美方会否采取报复行动。美国中央司令部随后证实，美军战机打击了伊朗境内的导弹与无人机储存设施以及沿海雷达站。

美军打击伊朗设施报复商船遇袭 特朗普指伊方违反停火协议。美联社资料图片
美军打击伊朗设施报复商船遇袭 特朗普指伊方违反停火协议。美联社资料图片

特朗普在白宫发表讲话时指，不满美方船只昨日遭到四次射击。当被问及为何在宣称与德黑兰谈判进展顺利的情况下仍发动空袭时，特朗普形容伊朗「有点与众不同」，随后匆匆结束提问并离场。一名不愿透露姓名的美国官员向美联社证实，美军对伊朗的空袭行动在发出声明后仍在持续。

伊朗国会国家安全委员会主席阿齐兹则在社交平台上回应特朗普，强调霍尔木兹海峡由伊朗管辖，呼吁美方「尊重规则」，并称不应将伊方的控制举措误解为局势升级。他形容伊方的行动并非违反停火协议，而是「停火管理」。

当地时间26日，来自伊朗军方消息指，当晚23时15分左右，伊朗南部港口城市锡里克的码头传出爆炸声，爆炸原因是有弹体击中了码头区域。大约5小时前，伊朗在锡里克地区曾向霍尔木兹海峡内的违规船只进行警告射击。

英国军方及英国海事贸易行动办公室（UKMTO）周四曾表示，一艘货轮在阿曼海岸对开遭弹体击中，事件中无人受伤。此前数小时，伊朗曾警告各国船只停止使用该航道。

受袭击事件影响，联合国国际海事组织（IMO）已暂停安排滞留船只经阿曼沿岸替代航道驶离海峡的疏散行动。该组织秘书长多明格斯表示，近日已有约115艘船只成功驶离，但目前仍有约500艘船只滞留该海域。IMO强调，在获得不遭袭击的明确保证前，不会恢复疏散。这条替代航道的开辟原有望缓解全球经济压力，并削弱伊朗在和平谈判中的主要筹码。目前美伊双方仍就临时协议的具体条款进行谈判，包括船只通行安排及伊朗高浓缩铀库存的前途，双方依据协议有60天时间协商细节。

航运分析机构 Windward 指出，无人机袭击为逐步复苏的航运信心蒙上阴影，虽然海峡运作维持正常，但航运正常化的步伐已有所放缓。海事情报机构 Lloyd's List Intelligence 数据显示，在伊朗坚持船只必须使用德黑兰批准的航道后，至少有两艘油轮在尝试使用联合国支持的阿曼航道时掉头，但周五仍有二十多艘船只继续使用海峡南部航道。

以色列与黎巴嫩达成框架协议 朝和平迈进一步

另一方面，以色列与黎巴嫩的大使于周五宣布达成一项框架协议，被视为双方在经历数月军事冲突后迈向和平的一步。

黎巴嫩驻美大使哈马德形容，该协议框架有助于让两国人民重返家园，过上和平、安全与繁荣的生活。以色列总理内塔尼亚胡则称该计划为重大成就，但同时强调，以色列军队将继续留守黎巴嫩南部的安全区，直至黎巴嫩真主党被解除武装且不再对以色列构成威胁为止。

 

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