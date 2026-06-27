委内瑞拉7.5级地震｜增至920人死包括7名中国公民 5万人失踪

南美洲委内瑞拉日前爆发的百年来最具毁灭性的7级以上「双地震」，路透社报道，截至当地周五（26日）下午，官方估计罹难人数已飙升至920人，并有至少3,360人受伤。中国驻委内瑞拉大使馆指，截至当地周五下午5时，已确认有7名中国公民遇难。

拉瓜伊拉百栋大楼倒塌 年轻母哭求大型吊车挖救6岁儿

而专门为是次大天灾设立的寻人网站上，登记在册的失踪名单已突破50,000人，联合国救援主管亦证实了这一数字。美国地质勘探局早前指，是次地震或造成1万至10万人死亡。目前黄金救援时间正一分一秒流逝，然而灾区严重缺乏重型挖掘机具，大批灾民只能被迫用双手和简陋工具在废墟中掘土救人。

这轮震源深度仅10公里的极浅层双地震（分别为7.2级及7.5级），对首都加拉加斯（Caracas）及其周边地区造成重创。其中，位于加拉加斯郊外的沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）成重灾区，全市至少有100幢建筑物，包括多栋高密度高层公寓大厦，在短短几十秒内集体倒塌，彻底化为碎混凝土与扭曲钢筋交织的巨型废墟。

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路透社记者在现场目击，多条连接灾区的高速公路被强震撕裂，现场满目疮痍，大批无家可归的灾民在废墟旁安顿。其中，现年23岁的慈母帕拉西奥斯（Jennifer Palacios）坐在塑胶椅上对著记者泪崩。她痛诉事发时自己只是短暂离开位于当地「查韦斯」大型屋邨的家，不料一回头，整座大楼轰然倒塌，将她年仅6岁的亲生儿子以及另外5名至亲活埋。她绝望地呐喊：「现在全是靠我们社区街坊自发徒手把生还者挖出来！我们十万火急需要政府运来起重机和大型吊车，把那些重型混凝土板移开！下面还有很多人被死死压著啊！」

报道指，委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）领导的政府，虽然对外宣称已全面部署大规模物资，并在电视台播放其视察灾区的画面，但周五在灾区现场的实质救援行动却显得零星与混乱。消防、警察及军队在部分重灾区完全绝迹，引发灾民强烈愤慨。

现年73岁的律师特里亚斯（Ricardo Trias），在卡拉瓦列达镇（Caraballeda）的废墟旁守候。他的教子昨日深夜被街坊从大楼瓦砾中抬出，当时已无生命迹象，至今只能用一条绿色布料盖著遗体弃置在街头。特里亚斯悲愤交加地控诉：「我们只想官员快点发出死亡证，好让我们把遗体带走安葬！再这样下去，尸体在街头就要腐烂了！但直到现在，居然没有任何一个法医或政府官方人员来到现场！」这场天灾更可能对今年一月刚上台、试图树立政治变革形象的罗德里格斯政权造成严重的政治海啸。为平息民愤，罗德里格斯已紧急宣布对拉瓜伊拉州实施「军事化」管理，以强行推进搜救工作。

国际社会跨越政治宿怨 多国赶抵大救援

面对这场世纪大灾难，国际社会迅速跨越政治鸿沟，多个长期与委内瑞拉存在外交隔阂的国家连夜调派精锐队伍。多米尼加共和国的先头部队首先开抵，随后印度、瑞士、哥伦比亚等国搜救队亦源源不绝进驻。其中，具备丰富抗震救灾经验的墨西哥，一口气派出了250名军事搜救专家、5只搜救犬及大量先进生命探测仪；西班牙派出近100人；萨尔瓦多亦派出高达180人的精锐部队加入生死大掘进。

在拉瓜伊拉灾情最惨烈的「珊瑚海」社区，由三栋10层高大厦组成的建筑群已化为平地。萨尔瓦多搜救队正动用无人机、热感扫描仪和搜救犬在现场进行地毯式搜索。萨尔瓦多搜救队长加维迪亚医生（Dr. Roberto Gavidia）面色凝重地向路透社透露了一个具希望却又揪心的消息：「当地的幸存街坊告诉我们，他们依然能隐约听到废墟下面传出灾民的微弱惨叫声和呼救声。甚至有人尝试拨打失踪亲人的手机，里面居然有人接听！这证明下面还有大量的生命在坚持！」遗憾的是，由于现场混凝土块过于沉重，该队截至目前为止仍未成功救出首位生还者。

这场突如其来的百年强震，无疑令这个长期饱受政治动荡、经济崩溃及基础设施严重老化折磨的南美大国雪上加霜。联合国移民署（IOM）发出紧急警告，指出目前委内瑞拉全国估计有高达700万人口的正常生活受到是次地震的直接或间接毁灭性冲击，正十万火急调配紧急帐篷入城。现年50岁、几个月前不幸失业的灾民萨尔奎兹（Suhayl Sarquiz）牵著年幼的儿子在街头痛哭：「我的大楼已经完全不能住人，现在我变得一无所有了。在这个国家我已经没有任何亲人，接下来真不知道该怎么活下去。」