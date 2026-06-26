特朗普前国安顾问｜博尔顿涉不当处理机密案认罪罚款 换免刑或最多囚5年

在特朗普第一任期出任国家安全顾问的博尔顿（John Bolton），被指不当处理机密资讯，面临18项刑事指控。他与检方达成的认罪协议，周五在马里兰州联邦地区法院正式认罪。检方将建议判处不超过5年的监禁。

博尔顿被控与两名亲属分享敏感讯息，包括情报简报笔记，以及与高级政府官员和外国领导人的会面记录。

博尔顿被指控18项罪名，原本每项最高可判囚10年。据路透社报道，他与检方达成协议，以认罪换取无需坐牢或最高5年监禁的较轻量刑，最终刑期将由法官决定。

另外，作为协议的一部分，博尔顿同意支付225万美元（约1765万港元）罚款，博尔顿必须在判决后5天内支付一半，并在判决后90天内支付全部罚款。

博尔顿曾是特朗普政府的鹰派头号战将，主张强势外交，后来被特朗普开除并反面，曾出书狠批特朗普外交政策和政府方针。