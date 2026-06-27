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按摩枪｜英男眼睛疲劳直接「揼眼球」　视网膜撕裂震穿窿

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更新时间：00:03 2026-06-27 HKT
发布时间：00:03 2026-06-27 HKT

英国苏格兰一名20多岁男子，因眼睛疲劳，竟将用来放松肌肉的按摩枪（筋膜枪）直接于在眼球，视网膜不堪高频「重击」多处受损，经诊断发现患上「视网膜透析」（Retinal dialysis）。这是一种特殊的，发生在锯齿缘的弧形或环状断裂。

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眼球在极短时间内遭到剧烈压缩，会导致视网膜严重受伤。 星岛资料图
眼球在极短时间内遭到剧烈压缩，会导致视网膜严重受伤。 星岛资料图

这宗案例由爱丁堡眼科治疗中心的奥康奈尔（Niamh O’Connell）医生与阿什拉夫·汗（Ashraf Khan），在权威医学期刊《BMJ Case Reports》发表。他们指出，这名20多岁年轻男病人求诊时，右眼视网膜有大面积瘀血及多处裂孔，还出现了严重的「视网膜透析」；左眼视网膜则出现6个细小的「马蹄状撕裂伤」。

每周按摩1次 3个月出事

这名男子没有眼科家族病史，也没有任何头部外伤或受过撞击。他有约200度近视，但这不可能导致如此严重的眼球病变。在医生反复追问下，他终于支支吾吾地承认，因为眼睛经常酸痛疲劳，过去3个月以来，每星期都会用按摩枪按摩眼周或眼球。

不当进行眼球操或胡乱按摩眼球，有机会损害人工晶体、令视网膜脱落。
不当进行眼球操或胡乱按摩眼球，有机会损害人工晶体、令视网膜脱落。

男子表示，他没有发现异样，直到求诊前几天才发现右眼出现飞蚊症与不明闪光，视野模糊，吓得马上就医。所幸经过紧急手术与长达6个月的追踪治疗后，该男子眼部情况稳定未有恶化，也没有出现白内障并发症。

医生指出，当眼球在极短时间内遭到剧烈压缩，眼球正面受压，向两侧横向变形，导致视网膜严重受伤。

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