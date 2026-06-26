社媒禁令｜澳洲实施后85%青少年照用 靠「2招」闯关

澳洲政府自2025年12月起，禁止未满16岁的青少年使用社交媒体，成为全球首例。但一项调查发现，该国青少年以虚报年龄和上传「假自拍」等方式绕过禁令，旧使用社交媒体。澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）誓言将完善相关法律，并对相关平台采取行动，以确保禁令实行。

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一项经《英国医学期刊》（BMJ）发表的研究访问了408名青少年，发现在禁令生效3个月后，高达85%的12至15岁澳洲青少年仍继续使用社交媒体。三分之二的未成年用户是透过谎称年满16岁，或随便上传一张获平台认可为「年龄合资格」的自拍照，以继续用社媒。

谎报年龄、传假自拍照

路透社报道指出，大量研究表明，科技公司设定的年龄验证机制（例如自拍）很容易被儿童绕过，而在许多情况下，儿童根本没有被要求证明自己的年龄。阿尔巴尼斯接受电视台访问时说：「我们希望确保法律尽可能完善，能够经受任何法律挑战。」

目前澳洲通讯部长威尔斯（Anika Wells）透露，正着手准备对多个社交平台采取法律行动，若发现系统性未履行禁令，最高罚款近5000万澳元（近2.7亿港元）罚款。

虽然禁令看来像是无效，但有专家指出，平台、家长和青少年都需要一段时间来适应新规定，家长现在更愿意监督孩子使用社交媒体。