日男「饮霸王酒」走数18万港元被捕 狂饮7小时全身得10蚊
更新时间：19:05 2026-06-26 HKT
发布时间：19:05 2026-06-26 HKT
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日本金泽市一名20岁男子「饮霸王酒」，在餐厅狂点香槟、龙舌兰等酒水，豪花365万日圆（17.7万港元）后却无法埋单，被发现身上只有197日圆（9.6港元）。这名男子涉欺诈被捕。
金泽中央警察署表示，这名男子住址及职业不详。他涉嫌在金泽市一间提供酒水的餐厅消费后逃单，他对警察表示：「我不会为我的欺诈行为找任何借口。」
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他在23日晚上8时35分，独自走进位于金泽市片町地区的餐厅，点了几支香槟、龙舌兰酒等酒水，待到24日凌晨3时15分，狂饮近7小时。店家拿出帐单时，他却两手一摊装傻，店家当场报警。
警方赶到现场，将他当场逮捕，发现他全身上下只有197日圆。警方正在调查他的作案动机，以及是否曾以同样手法在其他地方犯案。
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