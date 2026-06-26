Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜特朗普态度转弯赞泽连斯基「勇敢优秀」 曾嘲其「无牌可打」应下台

即时国际
更新时间：17:07 2026-06-26 HKT
发布时间：17:07 2026-06-26 HKT

美国总统特朗普曾严厉批评乌克兰总统泽连斯基，但近日态度转弯，周三在白宫椭圆形办公室接见北约秘书长吕特（Mark Rutte）时，指泽连斯基「很勇敢」，还指他在俄乌战争中「表现可圈可点」。

去年2月在同一地点，泽连斯基访美时，与特朗普在镜头前爆发激烈冲突，特朗普直指对方「无牌可打」，美乌关系降至冰点。如今特朗普赞泽连斯基「打得不错」。

相关新闻：G7峰会︱特朗普强调美印关系 大赞莫迪：五官精致看起来温柔像天使︱有片

特朗普周三见吕特时表示，泽连斯基「表现得相当不错，尽管局势艰难，仍然坚守阵地。虽然双方都有很多人伤亡，但我认为他做得很好。泽连斯基展现了勇气，拥有精良装备，也依靠一支优秀的作战部队。」

近日乌克兰利用大量无人机反击，正扩大对俄罗斯能源基础设施的攻击，试图迫使俄方谈判。

相关新闻：俄乌战争︱乌特工化身「寂寞人妻」 俄指挥官网恋中计献自拍招空袭

这场俄乌冲突持续的时间已超过了第一次世界大战，法新社援引分析人士指出，乌克兰似乎在战场上的表现「日益稳健」，但其城市仍是屡受俄罗斯袭击。

《金融时报》分析指出，虽然特朗普仍难以真正将泽连斯基视为「赢家」，特朗普如今已不再形容泽连斯基是失败者，态度有明显转变。

美国众议院日前已通过80亿美元的新一轮援乌法案，是否能顺利在参议院过关，以及特朗普是否愿意支持更多爱国者防空导弹系统援助乌克兰，都将成为观察美国政策走向的重要指标。

最Hit
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突发
4小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
7小时前
00:59
九龙湾运动场65岁男管工被铺沥青工程车辗过压车底 当场伤重不治
突发
8小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
20小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
收工注意︱天文台：强雷雨区逐渐东移 料未来两三小时影响珠江口一带
社会
39分钟前
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
突发
4小时前
新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮
新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
3小时前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
21小时前