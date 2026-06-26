俄乌战争｜特朗普态度转弯赞泽连斯基「勇敢优秀」 曾嘲其「无牌可打」应下台

美国总统特朗普曾严厉批评乌克兰总统泽连斯基，但近日态度转弯，周三在白宫椭圆形办公室接见北约秘书长吕特（Mark Rutte）时，指泽连斯基「很勇敢」，还指他在俄乌战争中「表现可圈可点」。



去年2月在同一地点，泽连斯基访美时，与特朗普在镜头前爆发激烈冲突，特朗普直指对方「无牌可打」，美乌关系降至冰点。如今特朗普赞泽连斯基「打得不错」。

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特朗普周三见吕特时表示，泽连斯基「表现得相当不错，尽管局势艰难，仍然坚守阵地。虽然双方都有很多人伤亡，但我认为他做得很好。泽连斯基展现了勇气，拥有精良装备，也依靠一支优秀的作战部队。」

近日乌克兰利用大量无人机反击，正扩大对俄罗斯能源基础设施的攻击，试图迫使俄方谈判。

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这场俄乌冲突持续的时间已超过了第一次世界大战，法新社援引分析人士指出，乌克兰似乎在战场上的表现「日益稳健」，但其城市仍是屡受俄罗斯袭击。

《金融时报》分析指出，虽然特朗普仍难以真正将泽连斯基视为「赢家」，特朗普如今已不再形容泽连斯基是失败者，态度有明显转变。

美国众议院日前已通过80亿美元的新一轮援乌法案，是否能顺利在参议院过关，以及特朗普是否愿意支持更多爱国者防空导弹系统援助乌克兰，都将成为观察美国政策走向的重要指标。