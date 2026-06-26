世界杯2026｜墨西哥女球证卡蒂亚撞脸蔡依林 执法F组赛事成热话

2026美加墨世界杯诞生「明星脸」掀起全网热话！在F组荷兰对突尼西亚的赛事中，32岁的墨西哥籍主裁判卡蒂亚（Katia García）因外貌与神态酷似台湾天后蔡依林，迅速在网上爆红，相关话题阅读量在半日内突破两亿。

专业与人情味兼备

卡蒂亚是世界杯史上第三位女性主裁判。除了颜值出众，她更展现出专业与暖心一面：在早前美国对澳洲的小组赛中，她曾跑进场内为抽筋倒地的主球证急送酸黄瓜汁纾缓痉挛，获网民大赞并封为「酸黄瓜汁女球证」。

在男性主导的足球界，拥有政治学学位的卡蒂亚执法之路充满荆棘。她曾遭男教练当面辱骂「女人就该回家煮饭」，但她选择以实力反击——曾有教练指著她狂骂5分钟，她毫不退缩，直接出示红牌将对方驱逐离场。卡蒂亚最终以铁腕执法打破性别歧视，成功站上世界杯的最高执法殿堂。