Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜墨西哥女球证卡蒂亚撞脸蔡依林 执法F组赛事成热话

即时国际
更新时间：17:30 2026-06-26 HKT
发布时间：17:30 2026-06-26 HKT

2026美加墨世界杯诞生「明星脸」掀起全网热话！在F组荷兰对突尼西亚的赛事中，32岁的墨西哥籍主裁判卡蒂亚（Katia García）因外貌与神态酷似台湾天后蔡依林，迅速在网上爆红，相关话题阅读量在半日内突破两亿。

专业与人情味兼备 

卡蒂亚是世界杯史上第三位女性主裁判。除了颜值出众，她更展现出专业与暖心一面：在早前美国对澳洲的小组赛中，她曾跑进场内为抽筋倒地的主球证急送酸黄瓜汁纾缓痉挛，获网民大赞并封为「酸黄瓜汁女球证」。

在男性主导的足球界，拥有政治学学位的卡蒂亚执法之路充满荆棘。她曾遭男教练当面辱骂「女人就该回家煮饭」，但她选择以实力反击——曾有教练指著她狂骂5分钟，她毫不退缩，直接出示红牌将对方驱逐离场。卡蒂亚最终以铁腕执法打破性别歧视，成功站上世界杯的最高执法殿堂。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突发
5小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
8小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
21小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
00:59
九龙湾运动场六旬男管工遭铺沥青工程车辗毙 建筑署：即时全面暂停翻新工程
突发
1小时前
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
01:34
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
社会
8小时前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
4小时前
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
00:39
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
突发
6小时前
收工注意︱天文台：未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响
社会
29分钟前
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
社会
3小时前