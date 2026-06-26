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出招防炒楼︱日本10月起置业须申报国籍 拟2027年扩大调查海外买家

即时国际
更新时间：17:00 2026-06-26 HKT
发布时间：17:00 2026-06-26 HKT

据日本《共同社》6月26日的报道，日本国土交通省计划最快于2027年，扩大调查境内外国人购买公寓的实际情况。此举承接去年针对海外买家的调查，旨在掌握短期炒卖等投机性交易。

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日本：不欢迎任何人炒楼

此举源于自民党内有声音担忧外国人炒楼会推高楼价，因而要求实施管制；然而，此举亦引发外界对「歧视性限制」的疑虑。日本国土交通省强调，无论买家国籍为何，当局均不欢迎投机炒卖，因此将优先掌握实际市况。

未来调查将分析不同国籍买家的购买倾向及各地区的置业情况。至于具体的调查区域，以及调查范围是否涵盖日本本地人等细节，则仍待进一步敲定。

自民党在今年众议院选举的竞选承诺中，已写明会探讨对外国人限购公寓的措施；政府亦公布了综合对策，连同防止外国人欠缴税款及社保费等问题一并推进。

随著今年10月起，日本新购置物业将强制申报国籍，调查条件将日益成熟。

仅3%买家是外国人

不过，国交省去年的调查显示，去年上半年东京都新建公寓的买家之中，海外置业者仅占3.0%，且未见短期炒卖高价物业的倾向，无法证实外国人买楼会导致房价飙升。

有政府相关人士指出，不少外国人在日本工作定居，置业本身并非问题，关键在于不论国籍的投机炒卖。此外，由于世贸组织（WTO）成员国之间有不可歧视外国人的原则，据报目前日本难以推出仅针对外国人的限制措施。


 

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