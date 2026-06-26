南韩前第一夫人金建希涉「收贿卖官」 一审判刑7年

南韩前总统尹锡悦夫人金建希，涉嫌利用影响力「收贿卖官」，被独检组将定性为「现代版卖官鬻爵」。她涉及7宗受贿案涉案金额共3.7725亿韩圜，包括价值约1.4亿韩圜的高价绘画作品、1.038亿韩圜的奢华项链等，首尔中央地方法院周五一审判刑7年。



据此前报道，金建希被指利用总统配偶的地位和背景，将总统的各种许可权作为私人交易手段多次受贿。

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贿赂金建希的人包括建筑公司瑞熙建设会长李凤官、前国家教育委员会委员长李培镕、机械狗事业家徐星彬、旅美牧师崔在永、前部长检察官金相玟等。他们给金建希珠宝、名牌手表、名牌手袋、美术品等，换取公职任命及业务便利。

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金建希身陷多宗官司，其中操纵汽车股价及收统一教送赠奢侈品香奈儿手袋合并处理，炒股部分一审无罪二审变有罪，收手袋也由一审部分罪成变二审全部罪成，2026年4月28日二审判刑4年，目前正上诉至最高法院。