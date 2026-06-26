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微软Win10支援延至2027 用户拒升级Win11不满硬件要求高

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更新时间：14:50 2026-06-26 HKT
发布时间：14:50 2026-06-26 HKT

微软Windows 10安全更新（ESU）计划原定2026年10月结束，现已悄悄延长一年。目前全球仍有数亿台个人电脑使用旧系统，许多用户迟迟不肯升级至Windows 11，原因是硬件要求高，记忆体消耗大。

微软（Microsoft）在其官方页面无预警地更新了Windows 10延伸安全更新（ESU）计划，将截止日期从原定的2026年10月推迟至2027年10月12日，整整延长了一年。

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此举被认为是微软对Windows 11升级缓慢的反应。许多用户认为Windows 11过于消耗记忆体，而选择继续使用更高效的Windows 10。报道指出，微软自家的入门级Surface笔记型电脑售价849美元（约6660港元），却仅配备8GB记忆体，微软甚至改变立场称8GB足以应付日常使用，与过去推崇16GB为基准的说法相悖。

Windows 10已于2025年10月14日终止支援，不再提供免费安全更新。Windows 10 22H2（家用版、专业版等），可透过微软帐户同步免费获得延伸安全更新，或以1,000微软奖励积分兑换，或支付30美元的一次性费用，每个授权最多可覆盖10台设备。

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