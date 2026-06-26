日本危险驾驶罪增量化标准 导入明确超速数值 最高囚20年

日本众议院全体会议周四（25日）表决通过《汽车驾驶致死伤处罚法》修正案，针对危险驾驶致死伤罪首次导入明确数值标准，未来超速或酒驾达到法定门槛的情况下造成死伤事故，原则上一致适用危险驾驶致死伤罪，最高可判20年监禁，新法预计7月生效。

危险驾驶致死伤最高刑罚20年，比一般的过失驾驶致死伤最高7年更重，然而过去由于认定标准较为模糊，不少舆论认为，部分明显危险的驾驶行为最终仅以过失驾驶致死伤罪处理，引发批评。今次修法导入数值标准，就是希望适用范围更加明确。

在日本，危险驾驶致死伤罪最高可判20年监禁。美联社

日本针对危险驾驶致死伤罪首次导入明确数值标准。法新社

适用于超速50至60公里以上

根据修正内容，超速部分将以具体数值作为认定依据。若道路最高速限制为时速60公里以下，驾驶者超速达50公里以上并造成死伤事故，即可能构成危险驾驶。例如道路限速30公里，开到80公里以上。限速50公里，开到100公里以上。

若道路速度限制超过时速60公里，则以超速60公里以上为标准。例如限速80公里，开到140公里以上。

生活道路最限速下调至30公里

此外，日本政府将自今年9月起把住宅区及居民日常使用的生活道路最高速限，由时速60公里下调至30公里。届时若在生活道路以时速80公里以上行驶并肇事，将可能被认定为危险驾驶。

修法也保留弹性认定空间。法务省表示，即使超速幅度低于修正后的法定标准，如果超速发生于大量学童放学期间，或是路面结冰等高风险环境下，仍可能被认定为「难以回避重大交通危险的高速度驾驶」，适用危险驾驶罪责。

在酒驾方面，新法增列呼气酒精浓度每公升0.5毫克以上的量化标准。这大约相当于体重60公斤男性，或体重50公斤女性，饮用大瓶啤酒2瓶，或日本酒2至3合（约360至540毫升）。

故意甩尾、飘移亦纳入

值得注意的是，修正案也将故意甩尾、飘移或翘孤轮等危险特技驾驶行为纳入处罚范围。若因此造成他人死伤，未来同样可能构成危险驾驶致死伤罪。

此外，众院也通过「道路交通法」相关修正案，将呼气酒精浓度每公升0.5毫克以上，正式纳入酒醉驾驶的法定认定标准。

2项修正法案预计将于近日公布，并在公布满20天后正式生效。

