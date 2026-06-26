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游日注意 | 罕见双风暴夹击 日航全日空取消120航班 京都吁数千人撤离

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更新时间：13:58 2026-06-26 HKT
发布时间：13:58 2026-06-26 HKT

2股热带风暴正逼近日本列岛，日本航空公司和全日空航空公司周五（26日）取消合共取消120班机。京都当局建议部分地区数千民众撤离，以防洪水和山泥倾泻。京都和大阪都宣布，主要河川水位上升，民众需警惕洪水。京都府精华町更是发布最高级别的「第5级紧急安全确保」避难指示。

日本气象预报员称，热带风暴米克拉中心附近最大阵风风速一度达每小时144公里，日本南部和西部部分地区已遭受暴雨袭击。即使是远离台风本体的近畿地区，也降下了刷新观测史上最高纪录的大雨，

京都鸭川罕见暴涨。X@freekakumei
京都鸭川罕见暴涨。X@freekakumei
日航取消往返冲绳和鹿儿岛南部地区的70航班。法新社
日航取消往返冲绳和鹿儿岛南部地区的70航班。法新社
全日空取消往返冲绳和鹿儿岛南部地区的50航班。美联社
全日空取消往返冲绳和鹿儿岛南部地区的50航班。美联社

鸭川河川水位暴涨

受到梅雨前线等因素影响，日本近畿地区降下暴雨。京都府精华町因预期或已发生塌方与土石流，于26日上午8时15分针对东畑地区的239户、共529人，发布了警戒级别最高的「紧急安全确保」。

京都市中心的主要河流鸭川一度被发布第4级警戒的「泛滥危险警报」，目前河川水位仍大幅上涨、水流湍急如浊流，鸭川沿岸现已拉起管制线。

恐引发「藤原效应」

预计米克拉将在周末掠过九州岛和四国岛，并可能与同样在太平洋上空盘旋的热带风暴海高斯汇合。当两股风暴相互作用时，可能会出现被称为「藤原效应」的大气现象，从而增加预测其移动路径和强度的难度。

日航和全日空分别取消往返冲绳和鹿儿岛南部地区的70和50航班。京都建议数千名居民撤离，并警告可能发生山泥倾泻。

丰田日产暂停生产 美日取消鱼鹰演习

另外，由于暴雨导致道路封闭，丰田汽车暂停九州一家工厂的生产；日产汽车也表示计划暂停部分生产线。

美日联合演习中，日本自卫队原订进行V-22「鱼鹰」运输机首飞宫古岛的计划，也因风暴来袭取消。

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