白宫八卦︱美新书：特朗普女贴身秘书留情信：你对我来说就是一切

根据美国杂志《时人》（People）近日的报道，当地最近出版了一本名为《政权更迭：特朗普的帝王式总统生涯内幕》（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump）的新书，内容充满爆点。书中揭露，特朗普身边有一位极度低调、却形同「隐形心腹」的亲密女助理；她不仅掌控著总统获取的大部分资讯，甚至经常在特朗普的「私人空间」留下极具情感色彩的私人便条。

同僚见字感困惑

这本书由《纽约时报》记者马姬．哈伯曼（Maggie Haberman）和乔纳森．斯万（Jonathan Swan）所撰。

2026年6月，哈普在注视著特朗普签署政令。法新社

娜塔莉曾患重病，感谢特朗普的医疗改革法案拯救了她的生命。法新社

《政权更迭：特朗普的帝王式总统生涯内幕》新书发布。amazon

据新书《政权更迭》记载，在特朗普上届总统任期结束后，其行政助理娜塔莉．哈普（Natalie Harp）曾在他私人空间留下多张「爱慕纸条」，其中一封更写道：「你对我来说就是一切。」这张纸条当时让未来的特朗普竞选经理兼白宫幕僚长苏茜．威尔斯（Susie Wiles）感到困惑不解。

「像妻子孩子一样爱我」

新书指出，特朗普亦曾对旁人称赞哈普：「你们都会去赚钱的，但她永远不会离开我。」他甚至开始用法语发音来称呼「娜塔莉」，并形容哈普是「唯一一个像我的妻子和孩子一样爱我的人」。

随著特朗普赢得2024年大选并重返华盛顿，哈普一直陪伴在侧，成为椭圆形办公室内「不可或缺」的人物。书中形容，她是特朗普所有忠诚助手中，最「忠诚」的一位。

被称「人体打印机」

现年三十出头的哈普曾是极右翼「一个美国新闻网」及霍士新闻的电视主持，自2022年加入特朗普团队后便一直跟随他，并在佛罗里达州海湖庄园生活。她以极度忠诚和高效著称，由于经常随身携带手提电脑与便携式打印机，一看到保守派网站的正面报道或社交媒体赞美，便会立即大声朗读并打印给特朗普，因而被同事戏称为「人体打印机」。

2020年，娜塔莉任特朗普竞选顾问委员会成员。法新社

哈伯曼与斯旺在书中描述，在特朗普开会期间，哈普通常会坐在旁边开著电脑，歪著头聆听，除非特朗普下令否则从不发言。不论是去杂物房拿取「特朗普2028」的宣传品、快速进行Google搜寻，还是提供来自《布赖巴特新闻网》（Breitbart）或《网关专家》（The Gateway Pundit）等右翼媒体的最新报导，她都能迅速完成。

成特朗普社媒控制人

书中更揭露，到了2025年末，哈普已成为白宫助理之中，对特朗普Truth Social帐户拥有最大控制权的人，而总统经常每天在该帐户发布数十条内容。

近日，有记者向白宫就本书内容提问，而白宫发言人库什．德赛（Kush Desai）则炮轰《政权更迭》一书的内容为「假新闻」。他强调，没有任何一位总统能像特朗普般有效利用社交媒体与人民直接沟通，而美国人民对此亦深表感激。

白宫：哈普深受爱戴

德赛强力捍卫哈普，形容她是「深受爱戴的白宫官员」，并指出特朗普在幕僚中培养出的极高忠诚度，正是他对国家承诺的明证，直言「假新闻媒体永远不会明白像她一样受到信任和敬仰是什么感觉」。

本周首发的新书《政权更迭：特朗普的帝王式总统生涯内幕》，由哈伯曼与斯旺合著。该书基于2023年春季至今年春季期间，对数百人进行的逾千次采访，详细记录了特朗普从政治低谷重返白宫的内幕。

