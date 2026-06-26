全球最高龄姊妹 巴西3人瑞合计316岁 科学家寻长寿密码

巴西3名年逾100岁的姊妹本月获健力士世界纪录（Guinness World Records）认证，成为全球在世的最年长3姊妹，她们的年龄合计达316岁，不仅写下罕见纪录，也成为科学家研究长寿秘密的重要线索，希望透过分析她们的基因与生活方式，进一步了解人类长寿的原因。

这3名姊妹居于里约热内卢，分别是103岁的朱琳娜（Zulina de Deus Nunes）、104岁的佐雷德（Zoraide de Deus Mota）和109岁的列维塔（Levita de Deus Nunes），由与健力士世界纪录组织合作、追踪国际超级人瑞的全球组织「长寿探索」（Longeviquest）验证其年龄。

这3名姊妹居于里约热内卢。路透社

研究人员和姊妹合照。路透社

研究人员为朱琳娜抽取唾液样本分析。路透社

朱琳娜（右）和佐雷德闲话家常。路透社

3姊妹爆长寿秘诀

长女列维塔曾从事手工艺工作，也曾在电视台任职。次女佐雷德担任护理师，育有5名子女；朱琳娜则是全职母亲，育有6个孩子。她们将长寿归因从小养成健康、天然的饮食习惯和活跃的生活方式，以及母亲从小提供的新鲜食物。

朱琳娜回忆，童年时常在河里游泳、钓鱼及捕捉螃蟹，料理也都使用新鲜食材，家里没有雪柜。佐雷德则指出，母亲一生奉献家庭，尽可能以母乳喂养孩子，之后也让孩子食用亲手栽种、亲自烹调的蔬菜。列维塔回顾自己走过的人生，并没有遗憾，她说：「我度过了很好的童年和青春期，没什么好抱怨的。」

研究人员访谈生活习惯

巴西圣保罗大学基因学专家札兹（Mayana Zatz）主持的「长寿基因计划」（DNA Longevo Project），派出研究人员前往拜访，不仅访谈3人的生活习惯，也采集血液及DNA样本，希望借由分析遗传资讯，找出与长寿有关的生物学线索。

札兹表示，该研究透过DNA检测寻找保护性基因，并且已知这类基因不只一种，认为掌握愈多年逾100岁的人资料，尤其是同一家庭里有多名百岁人瑞，研究就愈能准确辨识相关基因。

科学家搜集500人瑞DNA样本

参与研究的吉列尔梅（Joao Paulo Guilherme）表示，研究团队计划搜集并分析500名百岁人瑞的DNA样本，比较90多岁与百岁人瑞，以及已出现衰弱、认知功能退化或慢性疾病患者之间的差异，希望找出哪些基因有助保护心脏、肌肉与脑部功能，并延缓老化，进一步厘清影响人类长寿的关键因素。

LongeviQuest行政总裁迈耶斯（Ben Meyers）指出，这3姊妹能活到这个年纪，明显地有强烈遗传因素。不过，由于这3姊妹彼此住得近，除了遗传因素，研究人员也关注家庭与社会支持对长寿的影响。