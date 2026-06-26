游韩注意 | 日本2款人气成药列管制 入境秒没收 恐留纪录

赴南韩旅游人士注意，日本人气成药「大正百保能感冒药」与「EVE止痛药」，均已被南韩列入管制药品名单，禁止携带入境，违规者轻则药品遭没收销毁，情节重大者更可能成为刑事调查对象，留下违规纪录。

一名在旅行社担任南韩领队的网民近日在Threads发文示警，指出「大正百保能感冒药」依据南韩《麻醉品管理法》被列为管制药品，原因在于该药含有二氢可待因（Dihydrocodeine）、右美沙芬（Dextromethorphan）等具成瘾性风险的成分。该名网民表示，有旅客入境釜山时，行李遭海关锁定要求开箱，整盒大正百保能当场被没收销毁。

EVE止痛药也受到南韩管制。EVE官网

南韩将2款日本人气成药列入管制名单。图为南韩仁川国际机场。美联社

去年4月起列管制范围

贴文提醒，民众若有携带药品需求，建议可事先前往就诊，由医生开立处方，并随身携带药品与处方笺，以便遇到海关查验时提供相关证明，避免不必要的麻烦。

EVE止痛药同样在管制之列，南韩自去年4月起将部分成药纳入管制范围，EVE因含有丙烯异丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）成分，被认定具类麻醉药品风险，禁止旅客携带入境。

南韩网民发文提醒

据《韩联社》报道，南韩社交平台及论坛上曾出现多名南韩网民发文，表示赴日购买EVE返国后，在机场遭海关拦查，并被要求填写「事情经过书」，正式留下违规纪录。

南韩关税厅也曾提醒，若旅客违规携带相关药品入境，海关可依法进行扣留、没收及销毁处理，若涉及较严重情节，甚至可能面临刑事调查。