欧洲热浪 | 英瑞史上最热6月 欧洲之星故障没冷气 德铁首开放免费退票

致命热浪持续席卷欧多国，英国与瑞士周四（25日）双双刷新6月高温纪录，荷兰则罕见发布极端高温警报，交通运输及紧急医疗体系正面临严峻挑战。从法国巴黎开往荷兰的欧洲之星（Eurostar）列车，遇上列车故障停驶，延误数小时，车厢内空调还一度停止运作。德国铁路公司则首度因高温推出免费退票措施，呼吁无必要搭车的旅客取消行程。

英国周四迎来有纪录以来最炎热的6月天，英格兰西南部萨默塞特郡（Somerset）气温飙升至摄氏36.7度，打破较早前创下的36.4度纪录。英国气象局已将伦敦及周边地区的红色极端高温警告延长至周五（26日）晚间。

相关新闻：

欧洲热浪｜西班牙4天212人亡 6月单日平均气温创记录破28°C

巴黎罗浮宫外，游客开遮挡阳光。新华社

法国巴黎酷热持续。新华社

荷兰罕发高温红色警报，民众跳水降温。美联社

热浪持续之际，从法国巴黎开往荷兰的欧洲之星列车，竟遇上列车故障停驶。法新社

瑞士38度破79年前纪录

瑞士也录得史上最高的6月气温，首次突破摄氏37度，北部城市巴塞尔（Basel）气温更攀至摄氏38度，刷新1947年创下的36.9度纪录。

瑞士气象局指出，北部地区尤其炎热，除了巴塞尔，另有至少5个气象站周四测得摄氏37度以上高温，这波热浪预计将持续至下周一（29日）。

荷兰罕发红色警报

荷兰皇家气象研究所（KNMI）亦罕见针对全国大部分地区发布红色警报，部分地区气温预计将飙到摄氏40度，相关警报措施至少将持续至周六（27日）。

热浪持续之际，从法国巴黎开往荷兰的欧洲之星列车，竟遇上列车故障停驶，车厢内空调还一度停止运作，大批乘客被迫下车在铁道旁等待，直呼宛如置身大型烤炉。

欧洲之星故障延误5小时 车厢变蒸笼

事缘周三（24日）傍晚，一列从巴黎北站开往阿姆斯特丹的列车在贡比涅（Compiègne）附近突发故障。列车因安全原因被迫停摆并全面断电，车厢瞬间变成蒸笼，乘客在密闭空间内苦熬数小时。

救援人员直到周四凌晨零时30分才到达，大批旅客在凌晨4时才抵达首站布鲁塞尔，延误5小时。有亲历者形容这段旅程简直是「人间炼狱」。

巴黎和周边地区医院不堪负荷

法国当局表示，热浪侵袭已使巴黎和周边地区医院不堪负荷，周五起将禁止民众在街边及其他公共场所饮酒，也禁止贩售外带酒精饮品。

在德国，本周末将迎来摄氏40度以上高温，德国铁路公司（DB）宣布首次推出因应热浪的「特殊宽容措施」，开放旅客免费取消已购车票并全额退款。

德铁也呼吁，若没有非搭车不可的必要，建议旅客利用这项特殊规定取消行程，以降低铁路系统在极端天气下的旅运压力。