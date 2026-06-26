Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩视察新型武器试验 射程范围覆盖南韩

即时国际
更新时间：10:25 2026-06-26 HKT
发布时间：10:25 2026-06-26 HKT

北韩官方朝中社周五（26日）报道，最高领袖金正恩视察以南韩主要设施为目标的的新型火箭炮和导弹等武器试验，旨在测试射程范围覆盖南韩的改良版武器性能。

报道指，试验于周四（25日）进行，针对升级版240毫米口径24管式火箭炮武器系统的战斗特点、战术弹道导弹特殊任务弹头的威力，以及射程可达65公里的155毫米口径自行榴弹炮增程弹的精准打击性能等，进行分析和评估。

相关新闻：
北韩扩军 金正恩：未来5年每年建2艘军舰

今次武器试验由金正恩亲自督军。路透社
今次武器试验由金正恩亲自督军。路透社
金正恩对试验结果表示满意。法新社
金正恩对试验结果表示满意。法新社
金正恩视察新型武器试验。法新社
金正恩视察新型武器试验。法新社
今次试验旨在测试射程范围覆盖南韩的改良版武器性能。法新社
今次试验旨在测试射程范围覆盖南韩的改良版武器性能。法新社

测试升级版火炮导弹

升级版24毫米口径24管式火箭炮射程延长至90公里，特殊使命弹头旨在精准打击敌方机场、港口和电力设施等重要设施。

金正恩对试验结果表示满意，称当天试验证明劳动党对南部边境火力态势变化的武力建设方针，以及在实现自动化、远端化和超精准化的3大原则方面取得的技术突破。

强化进攻战力

这次测试是北韩5年军事发展计划的一环，旨在加速传统军事力量的现代化，并大幅提升边境的打击火力。

金正恩强调，北韩的自卫政策不仅是为了加强防御，更是为了建立致命且具毁灭性的进攻姿态，以有效阻吓敌对势力。他同时要求军方必须迅速部署这些升级后的长程打击系统，并重申发展火炮与导弹部队仍是5年国防计划的首要任务。

最Hit
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
13小时前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
15小时前
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
影视圈
13小时前
九龙湾运动场65岁男管工被铺沥青工程车辗过压车底 当场伤重不治
突发
1小时前
世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
足球世界
2小时前
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
社会
14小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
六合彩︱头奖$2400万搅珠结果出炉！即睇幸运儿系咪你！
社会
13小时前
世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：世界杯赛前急单
世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：赛前急单200多对
即时中国
4小时前
素海霖被捕 港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注
00:49
素海霖被捕｜港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注被捕
突发
16小时前