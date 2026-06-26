金正恩视察新型武器试验 射程范围覆盖南韩

北韩官方朝中社周五（26日）报道，最高领袖金正恩视察以南韩主要设施为目标的的新型火箭炮和导弹等武器试验，旨在测试射程范围覆盖南韩的改良版武器性能。

报道指，试验于周四（25日）进行，针对升级版240毫米口径24管式火箭炮武器系统的战斗特点、战术弹道导弹特殊任务弹头的威力，以及射程可达65公里的155毫米口径自行榴弹炮增程弹的精准打击性能等，进行分析和评估。

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今次武器试验由金正恩亲自督军。路透社

金正恩对试验结果表示满意。法新社

金正恩视察新型武器试验。法新社

今次试验旨在测试射程范围覆盖南韩的改良版武器性能。法新社

测试升级版火炮导弹

升级版24毫米口径24管式火箭炮射程延长至90公里，特殊使命弹头旨在精准打击敌方机场、港口和电力设施等重要设施。

金正恩对试验结果表示满意，称当天试验证明劳动党对南部边境火力态势变化的武力建设方针，以及在实现自动化、远端化和超精准化的3大原则方面取得的技术突破。

强化进攻战力

这次测试是北韩5年军事发展计划的一环，旨在加速传统军事力量的现代化，并大幅提升边境的打击火力。

金正恩强调，北韩的自卫政策不仅是为了加强防御，更是为了建立致命且具毁灭性的进攻姿态，以有效阻吓敌对势力。他同时要求军方必须迅速部署这些升级后的长程打击系统，并重申发展火炮与导弹部队仍是5年国防计划的首要任务。