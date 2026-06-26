俄乌战争︱乌特工化身「寂寞人妻」 俄指挥官网恋中计献自拍招空袭

近日，美国杂志《大西洋》（The Atlantic）报道，乌克兰军事情报局一名代号「谢尔希」（Serhiy）的男特工，在通讯软件上伪装成一名35岁、婚姻生活不顺遂的「寂寞家庭主妇」，并成功与俄军车臣指挥官阿哈迈德（Achmad）取得联系。这名俄军指挥官随后陷入圈套，进而导致其驻地遭到空袭。

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照片暴露军营位置

他们互诉各自日常，分享彼此失望，以及对战争结束后的期盼。两人持续通讯数月，聊天话题也从日常生活逐渐延伸到前线状况。随后，这名「寂寞主妇」向对方提出「想看你的生活照片」的要求，阿哈迈德随即发来一张在兵营内部的自拍照。

然而，这张照片的背景墙上清晰拍到了一份标有部队位置的军营地图。乌克兰军方随即根据地图上的座标派遣无人机，对该基地实施精准打击，不过伤亡未明。

「谢尔希」的上级指挥官事后评论表示，「谢尔希」非常擅长网络社交的撩拨技巧，团队里甚至有同僚向他请教交友建议。

骇客组织亦成功诱导俄军现身

无独有偶，乌克兰安全局前员工尼基塔．克内什（Nikita Knysh）也透露，他所创建的骇客组织过去曾在俄罗斯社交平台上，利用「魅力女性」的虚假档案作为诱饵，诱使扎波罗热地区梅利托波尔附近的一处俄军基地暴露位置，该基地随后遭到乌克兰砲兵开火炸毁。

据报，从事这类「美人计」钓鱼行动的乌克兰人员，大多没有接受过正规的情报训练，主要依赖纸本手册进行操作。其中包括一本苏联时期的秘本，内容记载了冷战期间美国中央情报局（CIA）在非洲实施的钓鱼战术。一名参与者对此表示，美国CIA在这方面非常在行。

女性在情报战起关键作用

此外，乌克兰第426无人机系统团指挥官耶戈尔．克拉夫钦科指出，他所在部队有「相当大比例」的夜间任务，是仰赖潜伏在敌后的地下抵抗网络所提供的情报。

他透露，在俄军控制区之内，当地女性往往因为不被视为战斗人员，因而面临较少的人身审查；其中在医院、学校和地方政府任职的女性，在搜集情报方面发挥了尤为关键的作用。

