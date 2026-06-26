英王打破先例首公开税单 查理斯登基至今缴税逾3.1亿 确定不住白金汉宫

英国白金汉宫周四（25日）首度公开英王个人税务资料，证实查理斯三世自2022年9月登基以来，已缴纳超过3000万英镑（约3.1亿港元）的个人税款，展现王室提升财务透明度的决心。

这是英国历史上，在位君主首次对外披露个人的纳税细节。白金汉宫发声明表示，这项破天荒举措，是王室履行提高财务透明度承诺的一部分。近年来，英国大众对于王室财务状况的监督与舆论压力日益增加，促使王室采取更开放的态度。

英王打破先例，首度公开税单。法新社

查理斯三世跻身英国纳税人前100名。法新社

告别200年传统，查理斯三世修缮后不住白金汉宫。路透社

威廉王储也首度公开个人税务资料。美联社

跻身英国纳税人前100名

声明强调，这是国王陛下登基以来应缴纳的税额，展现其与普通公民一样履行纳税义务的态度。

查理斯三世在2024至2025年度缴纳了1290万英镑的税款，使他跻身英国纳税人前100名；2023至2024年度他缴纳1170万英镑的税款。

威廉王储缴税逾2亿

除了查理斯三世外，王位第一顺位继承人、长子威廉王储也首度公开个人税务资料。自从父亲登基、他继承威尔斯亲王头衔以来，已缴纳了超过2000万英镑（约2.06亿港元）的个人税款。

在2024-2025年度，威廉王子缴纳了776万英镑的税款，并将部分租金收入回馈地方社区，以平息外界对王室营利的批评。在2023至2024年度，他则缴交834万英镑的税款。

查理斯每年从其兰开斯特公爵领地获得收入，该领地的设立旨在为君主提供独立的资金来源，用于官方和私人支出。这是一个包含土地、投资和房产的投资组合。它为国王提供年度收入，在2025-2026年度为2520万英镑。其他需要缴税的收入来源包括国王自己的投资和储蓄，以及他的私人庄园巴尔莫勒尔和桑德灵厄姆所产生的收入。

白金汉宫明年完成翻新

另外，查理斯三世在白金汉宫明年完成一项历时10年、耗资3.69亿英镑（约38亿港元）的翻新计划后，将不再居住于白金汉宫。

王室官员强调，国王与卡米拉王后将继续在白金汉宫内工作，但2人将会居住在附近的克拉伦斯宫。此决定将使白金汉宫能扩大公众通行权，举办更多活动并扩大访客数量。白金汉宫每年接待约70万名访客。

续居克拉伦斯宫

白金汉宫自1837年维多利亚女王登基以来，一直是英国君主的主要官邸。不过，高达3.69亿英镑的10年翻修计划将于明年完工，查理斯三世已决定继续居住在邻近的克拉伦斯宫，仅保留白金汉宫的私人套房供临时住宿之用。

王室司库表示，白金汉宫仍会是王室的总部，用于接待外宾与举行国家庆典。