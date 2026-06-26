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委内瑞拉7.5级地震︱双强震基建陈旧 美地质局：44%机率逾万人死亡

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更新时间：09:21 2026-06-26 HKT
发布时间：09:21 2026-06-26 HKT

委内瑞拉中北部周三傍晚发生强烈双地震，相隔39秒接连爆发7.2级及7.5级地震，后者为逾一世纪以来最强烈地震。截至香港时间昨日深夜，暂有235人罹难，上千人受伤。但美国地质勘探局估计，最终死难人数恐达数千人，也有44%机会造成1万人至10万人死亡。由于委内瑞拉基础设施陈旧、年久失修，不少房屋结构抗震性能差，地震可能造成大量伤亡。

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相隔仅39秒接连爆发

地震发生于傍晚约6时，当日为公众假期（纪念独立战争），众多民众留在家中。美国地质勘探局（USGS）先是录得委国中北部发生7.2级地震，震央位于亚拉奎州圣费利佩市东北偏东约24公里，震源深度约21.9公里。约39秒后，邻近的尤马雷市东南方约23公里发生规模更大的7.5级浅层地震，震源深度约10公里。距离重灾区160公里的首都加拉加斯也有强烈震感。

中部沿海地区是重灾区

代总统罗德里格斯在全国讲话中说，中部沿海地区是本次地震的重灾区，基础设施受损严重，沿海州份拉瓜伊拉情况尤其紧急。她形容拉瓜伊拉目前的情况「是一场真正的悲剧」，并表示该州已有数十栋建筑倒塌。目前，救援人员正在当地展开搜救并抢修关键设施。罗德里格斯说，强震后已发生30次余震。

USGS在地震发生后不久，随即采用「震后快速评估伤亡与损失系统」（PAGER），就灾区潜在的经济损失与死亡人数展开评估，指「造成高伤亡数字及大规模破坏的可能性极高，这次灾难很可能波及广泛地区」。根据预测模型，死亡人数最可能攀升至数千人。模型并显示，死亡人数超过1万人的机率为44%，超过10万人的机率为30%。上述模型综合考虑了历史类似地震案例及周边人口规模等多项因素。该局强调，这些数据并非确切的死伤数字，实际人数可能更高或更低。

逾125年以来最大地震

根据USGS数据，周三的大地震是委内瑞拉逾125年以来规模最大，当地有记录规模最大地震发生于1900年10月，当时一场规模7.7级强震侵袭委国北部海岸。

法新社记者看到首都加拉加斯的阿尔塔米拉社区内，有一栋22层楼高的建筑物被完全摧毁。官方表示，该国公共基础设施遭到大范围破坏。加拉加斯附近的国际机场由于建筑结构损毁严重，现已关闭。

过去半个世纪，委内瑞拉未发生强震，民众防灾意识不强，加上受美国制裁影响，该国基础设施陈旧、年久失修，房屋结构抗震性能差，数十年来城市基建基本处于「原地踏步」状态，这让人们担心此次地震造成惨重伤亡。

委内瑞拉位于南美洲大陆北部，加勒比板块和南美板块在该国交汇。加勒比板块南部与南美板块的边界呈东西走向，横穿特立尼达岛和委内瑞拉西部，板块相对运动速度约为每年20毫米。该边界发育多条大型转换断层，导致该区域浅源地震活动频发。

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